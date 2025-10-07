Sobre la Flotilla

A pesar de todos los pesares, la Flotilla ha conseguido lo que quería: movilizar a la gente contra el genocidio. No tenía como objetivo, supongo, llevar ayuda humanitaria a la población gazatí porque era de esperar que el Ejército de Israel no permitiese la entrada, pero la repercusión mundial ha sido mayor de la esperado. Ha quedado muy feo quienes fueron en plan postureo, como la llamada Barbie Gaza, todos los días subiendo vídeos a las redes sociales, y otros casos similares. Si los integrantes de la Flotilla han sufrido torturas o vejaciones, que lo denuncien en los tribunales israelíes.