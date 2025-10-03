La Flotilla

Me parecen dignos de elogio todos aquellos que se han embarcado rumbo a Gaza, un compromiso con la paz y con la población masacrada a ojos del mundo. Las chanzas de Díaz Ayuso y algunos comentaristas de derechas son despreciables , quizás porque en su mente no quepa dedicar tiempo y esfuerzo a la solidaridad. La Flotilla ha conseguido su objetivo , que era llamar la atención del mundo sobre Gaza. Ellos sabrían de antemano que no les iban a dejar llegar a la Franja y que serían detenidos , como así ha sido. Recibirán asistencia consular , cosa que no hubiera sido posible para los españoles si se hubieran roto las relaciones diplomáticas con Israel. Ahora, que vuelvan pronto.