Fiscal General

Repetiré una cosa: me parece desmedida la importancia que se le da al caso del fiscal general del Estado. Ya veremos qué resuelve el Tribunal Supremo sobre si filtró o no el correo del novio de Díaz Ayuso como respuesta a lo que decía Miguel Ángel Rodríguez , dicho lo cual ¿es un asunto sustancial para España? Bien es verdad que queda rarísimo ver al acusado con toga y sin sentarse en el banquillo de los acusados, una auténtica rareza que habla mal de la justicia, porque es como si hubieran dos tipos de ciudadanos, uno con privilegios y otro sin ellos. Por si fuera poco García Ortiz asiste a su juicio con toga y sentado al lado del fiscal del caso que es subordinado suyo. Tuvo que haber dimitido en cuanto se acordó la apertura de juicio oral, pero se ve que aquí todo el mundo se aferra al carguete. Lo más raro es ver al Gobierno defendiendo al fiscal general como si fuera uno de los suyos, eso es lo que proporciona al caso un aroma a culpabilidad, como si el fiscal general le hubiera filtrado el correo al Gobierno y por eso ahora lo defiende. Dicho lo anterior , no hay derecho a que abrumaran a llamadas y mensajes al fiscal Julián Salto mientras veía el Atleti-Inter de Champions.