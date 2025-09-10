Fiscal General

No puede estar sometido a juicio quien debe promover la legalidad y buscar el castigo a los delincuentes . Simplemente debería dimitir para defender su inocencia . No comprendo la cerrazón del Gobierno en su defensa de la inocencia del Fiscal General, suena tela de raro. Por cierto, quien acusa es el Colegio de Abogados de Madrid , no Manos Limpias ni nada por el estilo. Y dicho todo lo anterior, a un profano en derecho como yo le puede parecer exagerado el revuelo por el delito que se persigue.