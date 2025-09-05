La entrevista

En general creo que Pepa Bueno le hizo una buena entrevista al presidente del Gobierno, con alguna pregunta incómoda y repreguntas constantes. Queda por supuesto aquello que a mi juicio se quedó en el tintero: yo le hubiera repreguntado sobre su mujer, sin título y sin experiencia, usando medios públicos para negocios privados. Le hubiera repreguntado por el fiscal general: cómo puede seguir al frente de la fiscalía a punto de sentarse en banquilla con el único argumento del presidente de "creo en su inocencia", ya que será tan ridículo como que un subordinado suyo tendrá que formular preguntas al propio fiscal general. Le hubiera insistido en el cese de Ábalos, que no está explicado, solo subterfugios. Me pareció genial cuando le puso una declaración suya en la que instaba a Rajoy a convocar elecciones porque no había presupuestos, de esas podría haber usado muchas, de manera especial sobre Cataluña donde los cambios de opinión del presidente son continuos. Y por último creo que estaba fuera de lugar lo de "usted ha sido víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria".