Don Alvarone

Ni yo ni nadie ha podido leer la sentencia que condena al fiscal general . A mi modesto entender no se ha presentado ninguna prueba concluyente contra Álvaro García Ortiz , por eso me ha sorprendido el resultado a expensas de entender los criterios del tribunal. Dicho lo anterior , una cosa es la verdad y otra la verdad judicial. Yo veo mucha colusión entre la fiscalía y Moncloa . Por otra parte nunca comprendí la defensa cerrada que ha hecho el Gobierno del fiscal.