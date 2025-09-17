Decisión pueril

A mí me parece de un simplismo atroz la distribución de competencias en el Equipo de Gobierno : como Beatriz Gandullo trabajaba en la asociación de comerciantes le damos comercio , como Verdulla es maestro y era hermano mayor del Nazareno le damos Educación y Semana Santa, como Pablo Otero es director de la residencia Fragela le damos Servicios Sociales. Y lo peor: como Ana Sanjuan tiene una empresa inmobiliaria le damos Vivienda. El conflicto de intereses está garantizado.