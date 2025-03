Dani Alves

Me ponen nervioso las gilipolleces. Llaman a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “patriarcal”, cuando había en el tribunal tres mujeres, dos de las cuales son de Jueces para la Democracia. No se puede impartir justicia desde los medios . En realidad no sé qué pasó en aquella discoteca, tiendo a creer a la chica, pero hay que demostrar las denuncias. Irene Montero paecharla, como siempre.