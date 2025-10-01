La Cuarta C

Dado el éxito que ha tenido en la ciudad los fastos del Cádiz Romano, el director de este periódico, en un alarde de optimismo, piensa que podemos alumbrar una cuarta C para unir al carnaval, cofradías y Cádiz CF. Ojalá sea así y la gente empiece a preocuparse por la lectura , por el cine, por el teatro, la pintura y todas las artes, pero me malicio que no van a ir por ahí los tiros. Está muy bien que el Ayuntamiento haga estos alardes culturales donde han participado de buena fe muchos gaditanos y han sido presenciados por otros miles. Está bien reivindicar nuestra historia, darla a conocer y que los gaditanos se sientan partícipes de ella. No solo de pan vive el hombre , lo más importante, como siempre, es la vivienda y el empleo. Podemos añadir, la atención a los desfavorecidos con una política social poderosa. Eso no debe impedir que se le dediquen recursos a la cultura. Yo más bien pienso que a mucha gente le gustan los espectáculos gratuitos, sean los que sean. Con los romanos hemos aprendido a no traer falleros de Valencia ni La Fura dels Baus. A ver cuando se haga balance cuánto ha costado todo. El año que viene esperemos a ver cómo se hace nuestra relación con América y con el mar. Por cierto: muy buena la exposición de la Casa Pinillos.