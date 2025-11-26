A contramano

Me parece fantástico que se luche contra la violencia hacia las mujeres con los medios que sean necesarios. Dicho esto, también hay 10 hombres que mueren cada año a manos de sus mujeres en España, nuestro país es el que tiene menos homicidios machistas de la OCDE, en porcentaje a su población . Eso que llaman violencia vicaria la practican sobre todo mujeres. En España hay entre 150 mil y 200 mil denuncias por violencia machista al año, de las cuales solo llegan a juicio el 20% , lo que quiere decir que hay denuncias falsas o instrumentales no contabilizadas como tales . Por poner encima de la mesa otros datos .