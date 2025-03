Concejal de Chiclana

Un pronóstico: José Alberto Cruz no será condenado. Dudo incluso que sea procesado. Está acusado de exhibicionismo por ir desnudo en un vestuario . Me parece lo más natural del mundo estar desnudo en un vestuario , un varón en un vestuario masculino. Dicen que "se paseaba" y que "fue mucho tiempo". Alguien tendrá que explicar el concepto pasear y cuánto tiempo se considera normal . A mí me parece que esto tiene más que ver con esos padres sobreprotectores que otra cosa. El que viva lo verá.