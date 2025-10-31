Comisión de investigación

En primer lugar, las comisiones de investigación del parlamento no sirven para nada, son un show . La del caso Koldo del Senado una inutilidad mas . Se hace para atizar al gobierno. Para eso se llevó a Pedro Sánchez , para castigarle. Las preguntas fueron de lo más variopinto , algunas impertinentes y muchas fuera de lugar. Dicho lo anterior , Pedro Sánchez fue a reírse de los senadores no a responder. Todo fue una ceremonia grotesca , incluido el presidente del gobierno con ese tono arrogante .