¿Qué carajo es esto? Por Fernando Santiago

¿ESO QUÉ CARAJO ES?

He de reconocer que no tengo ni idea sobre diseño gráfico, pintura y artes plásticas

, en realidad no sé de nada. Como me dijeron una vez : no tengo acreditación

para opinar. Pero como uno es osado en esta y en otras materias, voy a decir que todo lo

concerniente al cartel de carnaval no #ene ni pies ni cabeza. Cuando llegó el kichismo al

poder , en aras a la par#cipación popular en los procesos orgánicos de toma de decisiones, el

foco irradiador, la casta, los de arriba y los de abajo, toda esa parafernalia que gustaba a los de

Podemos sector An#capi, lo pusieron así. Lo de la par#cipación popular antes o después de la

irrupción de un jurado, no deja de ser un mamarracho. Ahora ha irrumpido la Inteligencia

Ar#cial y resulta que los carteles #enen intervención de máquinas. Digo yo, desde mi

acreditada ignorancia, que hubiera sido mejor que se le encargase a alguien. Ya se hizo, por

ejemplo, con Hernán Cortés, a mi desacreditado juicio, el mejor cartel de carnaval que yo

recuerde. Incluso el de Alber# (“¿qué carajo es eso, dios mío de mi alma?”) tenía la gracia de

ser de quien era, incluso sirvió para que Los Borrachos le cantaran un cuplé. Mi osadía me lleva

incluso a decir que los carteles de Semana Santa, desde que la Junta de Cofradías los encarga a

pintores reconocidos, son mucho más bonitos y originales. Curioso que los capillas le pasen la

mano por la cara a los carnavaleros. Por supuesto el encargo no garan#za un gran resultado, el

ejemplo es Eduardo Arroyo, chado por Teóla Mar=nez con la intermediación de Paco Cano,

cuando eran amigos. El resultado fue espantoso hasta el punto de que ya nadie se acuerda de

Arroyo (ni de Paco Cano, salvo los damincados y el Kichi, que tanto lo quería).Ahora los que

usan la IA le ponen unos payasos o similar, le añaden una balaustrada o un pito de caña , una

torre mirador o la fachada de la Catedral , queda muy alegre y gaditano. Si le cambian el

fondo, sirven lo mismo para el carnaval de Mondoñedo que para el de Cádiz. Digo yo que lo

mejor que puede hacer el Ayuntamiento es suprimir el concurso, encargar un cartel o coger

un cuadro y poner las letras que quiera. Supongo que habrá reclamaciones de todo #po, que

en España somos de recurrir cualquier cosa, incluso puede que el asunto llegue al Tribunal

Cons#tucional porque se haya conculcado algún derecho fundamental de un gachó con una

máquina, o que el que hizo el cartel no tenía el acceso reconocido por la aplicación que ha

puesto el Gobierno, eso que los más salvajes han dado en llamar “pajaporte”, nunca se sabe

hasta dónde llega el control del Gran Hermano sobre nuestras vidas, que Escrivá o Pedro

Sánchez nos miran por un agujerito.

Fernando San#ago