A buenas horas, mangas verdes

La tal Marina Liberato, vecina de El Puerto, se ha acordado esta semana que fue candidata a la alcaldía de Cádiz . Se queja de que no ha podido alegar a los presupuestos, no se sabe con qué motivo, aparte de buscar la notoriedad que sus 900 votos no le proporcionaron. Sigue sin pedir perdón por haber dividido el voto de la izquierda que llevó al PP a tener 14 concejales y mayoría absoluta.