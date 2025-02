Blackface

Las muchachas estas de la comparsa La Valla tienen buenas letras, buena música y cantan bien, el tema me parece fantástico. Hasta ahí todo perfecto. No entiendo muy bien si la autora se llama Marta Ortiz o Mar Muñoz, igual es que yo no me entero. Aprendí la otra noche que debe ser una cosa muy chunga pintarse la cara de negro, dijo"blackface", cara negra en inglés. Debe ser un insulto. Ellas se pintan de morenitas, que en el pantone debe ser un número más bajo y ser admisible por el mundo bienpensante.