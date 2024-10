Avé si convíamos. Por Fernando Santiago

Mientras otros se dedican a proyectar para 2025 el Año de los Romanos, yo me limitaré a sugerir algunas ideas que enriquezcan las actividades. Empezaremos por el romano de la Sentencia, cuya indumentaria sirvió en su día a Javi Osuna para disfrazarse el año que fue miembro del jurado del concurso de agrupaciones, le dio un uso laico, por así decirlo. Podríamos seguir con la centuria de romanos del Ecce Homo, que se recupera poco a poco después de que una mente retorcida decidiese suprimirla tras alguna experiencia desagradable, como aquel grupo de hermanos que un verano se utilizaron la ropa de legionarios y se pusieron a regular el tráfico, hoy todos ellos gente seria y formal, pero en aquel tiempo algo más ligeros de cascos, eso por no hablar de los chavales que perseguían a los soldados durante toda la procesión para tirarles kikos al peto de latón, con el ruido consiguiente. No sé quién será el responsable de poner al servicio de la ciudad estas indumentarias, igual el propio Juan Carlos Jurado, hay que ponerse a ello, incluso traer la centuria de la Macarena en una Magna Romana. Ni que decir tiene que sería menester terminar la obra del Teatro Romano, que lleva décadas pendiente. Incluso alguna exposición especial del Museo con los hallazgos de toda la provincia, como aquella escultura de Claudio encontrada en Bolonia que provocó una pregunta parlamentaria de Rojas Marcos sobre quién era el responsable de que la hubieran decapitado, a lo que respondió el Gobierno de entonces que ellos no tenían la culpa de que los antiguos romanos tuvieran la costumbre de cambiar la cabeza de las esculturas cuando cambiaban de emperador, o esa fuente de una pedanía de Jerez que Mariano León, a la sazón diputado provincial, atribuyó a los romanos hasta que salió el arquitecto que la había proyectado para rebajar las expectativas. Otra iniciativa podría ser la fabricación del garum, el Ketchup de la época, con cuyas vasijas rotas se formó la colina del Testaccio en Roma. Se podría hacer pescado frito con garum, tortillas de camarones con garum, papas aliñás con garum, ensaladilla con garum y así hasta el infinito y más allá. Se podría recuperar el repertorio de los Senadores Romanos de Paco Alba, incluso se podría usar como sintonía del Año Romano el estribillo de la chirigota aquella que sacaron en comandita el Libi y Juan Carlos(antes de ser Eterno ), Las Ruinas Romanas de Gades: “ave, César, que llegan los romanos, Ave, quillo, avé si convíamos”, aquello terminó mal entre ellos, la miseria de la filosofía, versión de Proudhon a la gaditana. Sería el colofón mágico con los comparsistas de rigor señalando al Hispasat al terminar la función.