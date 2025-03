Aquiles y la tortuga en AA

Adelante Andalucía es una escisión de Podemos. Ahora resulta que en este minipartido hay también corrientes, y si no eres anticapi, te laminan. Una tal Maribel Mora, muy conocida en su casa a las horas de comer, ha dado "un paso al lado". Por lo visto era diputada en el Parlamento de Andalucía, de un grupo de dos tenía el maravilloso cargo de "portavoz adjunta" que es algo así como concejal de Cuenca. Llevaba ya 10 años en la mamandurria. No trabajes tanto por Andalucía, que no hace falta.