Aire acondicionado

¿Alguien recuerda aquella lejana época en la que no había aire acondicionado? La gente sobrevivía al calor con botijos, abanicos. esteras en los balcones, dormir en la terraza e incluso un manguerazo a la fachada. Ahora si en el trabajo no hay aire acondicionado la gente parece que se va a morir. Normalmente los que más exigen el aire son los que no lo tienen en su casa porque gasta mucho. Viene a cuento por la denuncia de UGT sobre la Delegación de Servicios Sociales.