Aborto

Me parecería bien que la interrupción del embarazo tuviera un reflejo exacto en la Constitución. Por ahora lo que tiene es el pronunciamiento favorable de que la ley encaja en la Constitución. Me parece importante que cualquier modificación de la Constitución tenga el apoyo de , al menos, una mayoría como la que tuvo su aprobación. Si lo que se quiere es modificar el artículo 43, hace falta el apoyo de las 3/5 partes del Congreso, que ahora no tiene porque el PP y Vox van a votar en contra. Así que el movimiento que hace el Gobierno es tan solo a efectos propagandísticos, para ocultar todo el escándalo de las putas.