Abandonar el pleno

No me gusta abandonar un pleno como hizo la oposición en el Ayuntamiento y el PSOE en la Diputación . A los concejales les eligen para debatir y decidir. Cuando toca estar en la oposición se apechuga con lo que haya. Comprendo, porque lo he vivido , que hay veces donde la impotencia empuja a decisiones irreflexivas pero la oposición está para controlar al gobierno, no para salir por patas a las primeras de cambio. No dudo que sea difícil de aceptar que no dejen entrar a alcaldes al pleno de la Diputación o que la presión de los trabajadores de ayuda a domicilio empuje a tomar decisiones precipitadas. Yo he vivido situaciones injustas en muchos plenos, solo nos fuimos una vez porque no nos dejaban presentar una propuesta , en época de “Don Carlos”, desde aquel día hay un pleno anual sobre el estado de la ciudad.