Abandonar un pleno

A mí no me gusta abandonar un plenario en cualquier institución . Elegimos a nuestros representantes para lo contrario. Cuando estás en la oposición hay que trabajar más que si estuvieras en el gobierno , porque no tienes los medios de la institución . No sé si el PSOE de la Diputación tiene razón , igual sí. Lo que creo es que hay que defender los puntos de vista, incluso con ardor, en el pleno .