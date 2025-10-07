La Universidad Europea de Andalucía inicia su actividad en Málaga con más de 550 estudiantes

La Universidad Europea de Andalucía ha abierto este lunes su nuevo campus en el barrio de Teatinos, en Málaga, dando la bienvenida a más de 550 estudiantes de grado y posgrado en el inicio del curso académico. El centro, que ha ocupado una superficie de 27.000 metros cuadrados, ha combinado tecnología y sostenibilidad en unas instalaciones dotadas con laboratorios y entornos de simulación de última generación.

Con esta apertura, la institución, anuncian en un comunicado, ha reforzado su vocación internacional, ya que cerca del 40% del alumnado procede de más de 50 países. El rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, ha destacado que el objetivo de la institución ha sido “alcanzar los 5.000 estudiantes en los próximos cinco años y aumentar la oferta académica de forma sostenible”.

Hormigo también ha subrayado la elección de Málaga como sede del campus por su “impacto tecnológico y empresarial” y su “carácter innovador e internacional”. Durante el acto de bienvenida, el rector ha puesto en valor la conexión con el tejido empresarial local y la apuesta de la universidad por “retener talento local y atraer talento internacional”.

La Universidad Europea de Andalucía ha iniciado su actividad con diez grados, dos dobles grados y ocho programas de posgrado. Entre las titulaciones han destacado Odontología, Biomedicina, Psicología, Fisioterapia, Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas, Marketing y los grados de Maestro en Educación Primaria e Infantil.

En el ámbito del posgrado, la oferta ha incluido programas en Fisioterapia Neurológica, Terapia Manual Ortopédica, Entrenamiento y Alimentación Deportiva, Marketing, Negocios Internacionales y Big Data, entre otros.

La universidad ha suscrito alianzas con entidades locales como el Museo Carmen Thyssen Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga, con el objetivo de fortalecer la formación práctica y la vinculación con el entorno económico y cultural de la ciudad.

Además, la institución ha lanzado un plan de becas y ayudas al estudio de más de dos millones de euros, destinado a facilitar el acceso a la educación superior, con especial atención al alumnado malagueño.

“El proyecto ha nacido con la vocación de contribuir al desarrollo educativo y social de Málaga, desde una universidad accesible, inclusiva y de calidad”, ha concluido el rector.