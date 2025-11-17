Loyola amplía su presencia en Andalucía con nuevos grados y másteres orientados a la empleabilidad

La Universidad Loyola inicia el proceso de admisión para el curso 2026/2027 con una oferta académica renovada y un claro compromiso con la excelencia, la innovación y la empleabilidad. Con presencia consolidada en sus campus de Sevilla y Córdoba, la institución amplía su catálogo de titulaciones con nuevas propuestas que responden a las demandas actuales del mercado laboral y a las vocaciones de los jóvenes andaluces.

Desde Loyola se anima a los estudiantes a iniciar cuanto antes el proceso de admisión, especialmente en aquellas titulaciones con mayor demanda y número limitado de plazas. “Elegir qué estudiar y dónde hacerlo es una decisión trascendental, pero una vez que se tiene clara la vocación, lo recomendable es comenzar el proceso sin esperar al final del curso”, señala Juan Francisco Plaza, secretario general de la Universidad Loyola. Contar con la admisión de forma anticipada, añade, “permite al estudiante afrontar con tranquilidad la recta final del bachillerato o de su etapa universitaria”.

Novedades académicas para el curso 2026/2027

La Universidad Loyola suma para el próximo curso nuevas titulaciones, tanto de grado como de máster, que refuerzan su liderazgo en innovación educativa y su compromiso con la formación integral de sus estudiantes.

Nuevas propuestas que responden a las demandas actuales del mercado laboral y a las vocaciones de los jóvenes andaluces

En Sevilla, se incorporan dos nuevos programas de máster que responden a las tendencias emergentes en los ámbitos de la salud y la comunicación: el Máster en Medicina del Deporte, orientado a la prevención, el rendimiento y la salud física; el Máster Universitario en Creatividad Publicitaria, que apuesta por la formación de profesionales capaces de innovar en el ámbito del marketing, la comunicación y las industrias creativas; y el Máster Universitario en Psicooncología y Cuidados Paliativos, que surge como respuesta a una demanda profesional y social creciente, avalada por planes de salud nacionales y andaluces, ya que el cáncer y las enfermedades crónicas avanzadas son hoy uno de los mayores retos de salud pública.

Además, Loyola ofrecerá el Máster Universitario en Auditoría, Tecnología y Sostenibilidad, que se impartirá tanto en Sevilla como en Córdoba (pendiente de verificación). Este programa combina la auditoría financiera con la verificación de informes de sostenibilidad y la aplicación de tecnologías y análisis de datos, proporcionando una formación avanzada para quienes aspiran a ejercer la profesión de auditor o a liderar proyectos empresariales con enfoque sostenible.

En el campus de Córdoba, la principal novedad será el Grado en Podología, una titulación única en la provincia que permitirá formar a nuevos profesionales en el cuidado y prevención de la salud del pie. Este grado amplía la oferta en el ámbito de las ciencias de la salud y consolida el crecimiento académico del campus cordobés.

Admisión abierta y pruebas desde enero

El proceso de admisión de Loyola ya está abierto. Para los grados, incluye una prueba de aptitud y nivel de inglés, además de una evaluación de habilidades artísticas en las titulaciones de la rama de Artes. La primera convocatoria tendrá lugar el 17 de enero en modalidad online, con nuevas oportunidades cada mes hasta julio. En los grados de Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología —así como en sus dobles titulaciones— las pruebas presenciales se celebrarán en los campus de Sevilla y Córdoba los días 31 de enero y 14 de febrero.

La Universidad Loyola combina rigor académico, formación práctica y una fuerte proyección internacional

Para los másteres, la primera prueba se realizará el 22 de enero, también en formato online. El Máster en Psicología General Sanitaria contará con pruebas específicas los días 30 de abril y 13 de mayo.

Toda la información y el acceso al proceso de inscripción están disponibles en la web www.uloyola.es, donde los futuros estudiantes pueden seleccionar la fecha que mejor se adapte a su disponibilidad.

Formación de excelencia y visión internacional

Reconocida por su modelo educativo innovador, la Universidad Loyola combina rigor académico, formación práctica y una fuerte proyección internacional. Su orientación hacia la empleabilidad y el desarrollo personal sitúa a sus egresados entre los más valorados por las empresas.

Con estas nuevas titulaciones y su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, Loyola continúa consolidándose como una universidad de referencia en Andalucía, que forma a profesionales preparados para afrontar los retos de una sociedad global y en transformación.