Fevimar presenta en Jerez los nuevos modelos MG S5 y MG HS Hybrid+

Fevimar, concesionario oficial MG en la provincia de Cádiz, celebró recientemente la presentación oficial de dos de sus grandes novedades: el MG S5 y el MG HS Hybrid+. El evento tuvo lugar en el Hotel Villa Jerez, congregando a clientes, medios de comunicación y amantes del motor en una velada marcada por la innovación y la emoción.

Francisco Girón, director comercial de Fevimar, destacó el papel de estos lanzamientos dentro de la estrategia de la marca para ofrecer vehículos más competitivos, seguros y sostenibles.

El MG S5 se presentó como un SUV con un diseño moderno y dinámico, pensado para quienes buscan versatilidad y espacio sin renunciar al estilo. Su equipamiento tecnológico de última generación y sus avanzados sistemas de asistencia a la conducción lo posicionan como una opción destacada en su segmento.

Por su parte, el MG HS Hybrid+ sorprendió por su innovador sistema híbrido enchufable, que combina eficiencia energética con una conducción ágil y potente. Con una autonomía eléctrica que facilita los desplazamientos urbanos y un motor que responde con fuerza en carretera, este modelo representa el compromiso de MG con la movilidad sostenible y las nuevas demandas de los conductores.

La cita, que dio comienzo a las 20:30 horas, combinó la presentación de los vehículos con un ambiente cercano y distendido, en el que los invitados pudieron compartir impresiones y descubrir en detalle lo que representan estos nuevos lanzamientos para el mercado automovilístico en la provincia.

Con este evento, Fevimar reafirma su apuesta por ofrecer a sus clientes vehículos innovadores, sostenibles y adaptados a las nuevas exigencias de movilidad, consolidando el papel de MG como una marca en constante crecimiento.