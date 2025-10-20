Cádiz aplicará las conclusiones de un estudio elaborado por la Universidad de Málaga y la empresa SSG

La UTE TSI-Cádiz, integrada por Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) y Ambulancias Barbate, aplicará en la provincia de Cádiz las principales conclusiones del ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’, un trabajo de investigación pionero en España. Presentado el pasado mes de mayo, la Universidad de Málaga (UMA) y la empresa SSG se están encargando de su desarrollo y aplicación. Este estudio, dirigido por el profesor Jesús Miranda, al frente de la Cátedra Estratégica de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, pretende convertirse en una referencia nacional para definir las buenas prácticas y los modelos en el transporte sanitario de cara a los próximos años.

Tras su presentación, se inició, propiamente, la fase de desarrollo del estudio de investigación, estando prevista la entrega del documento final para el mes de enero de 2026. Su contenido servirá de base para establecer nuevos criterios de calidad, sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio de transporte sanitario en todo el territorio nacional.

Un diagnóstico preciso y adaptado a la realidad gaditana

Aunque el ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’ aún se encuentra en fase de elaboración, la UTE TSI-Cádiz —proveedora del servicio de transporte sanitario público en la provincia de Cádiz— ya ha iniciado la aplicación virtual de las primeras conclusiones extraídas del diagnóstico de necesidades elaborado por el equipo investigador.

Este trabajo previo ha permitido definir con detalle los factores críticos que afectan a los flujos de pacientes usuarios del transporte sanitario en la provincia en Cádiz, un territorio con características geográficas, demográficas y asistenciales singulares.

El equipo directivo y técnico de la UTE TSI-Cádiz subraya que este diagnóstico es “fino y preciso”, fruto de la amplia experiencia y el profundo conocimiento del servicio que acumulan tanto SSG como Ambulancias Barbate tras años de trabajo conjunto en la provincia. A partir de esta base, la UTE está desarrollando un modelo de ensayo virtual que permitirá comprobar, en un entorno digital, la viabilidad y el impacto de las medidas propuestas antes de su implantación real.

Innovación aplicada al servicio público

El ensayo virtual en marcha permitirá testar indicadores de rendimiento, tiempos de respuesta, eficiencia de recursos y calidad asistencial bajo distintos escenarios operativos, así como prever el impacto en la mejora continua del servicio de las líneas de gestión priorizadas. Los resultados obtenidos se integrarán en el proyecto técnico que la UTE TSI-Cádiz presentará a la próxima licitación del contrato de transporte sanitario que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene previsto publicar próximamente para la provincia.

Esta estrategia anticipa el futuro modelo de transporte sanitario que el ‘Libro Blanco’ propone: basado en la evidencia científica, la innovación tecnológica y la participación de los profesionales. Según el enfoque establecido por la Universidad de Málaga, el documento incluirá tres bloques temáticos —transporte en emergencias y catástrofes, transporte urgente y transporte programado o no urgente—, con criterios específicos para cada uno y metodologías cuantitativas y cualitativas que aseguren el consenso entre expertos.

Un referente nacional con sello gaditano

El ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026–2030’ es una iniciativa impulsada por SSG, en colaboración con el equipo investigador de la Universidad de Málaga, con el objetivo de establecer las bases de un modelo integral, seguro y eficiente de transporte sanitario que sirva de referencia en toda España.

Para Cádiz, este proyecto se traduce en una oportunidad de liderazgo y modernización del servicio, con la UTE TSI-Cádiz como agente tractor de la innovación en el traslado sanitario de pacientes.

El director general de SSG, Fabio Manrique, destaca que “La UTE TSI-Cádiz convierte a la provincia en un auténtico laboratorio vivo del Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030, integrando la investigación universitaria en la gestión operativa para avanzar hacia un modelo de transporte sanitario más eficiente, humano y sostenible”.