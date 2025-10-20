Cadimar presenta el nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico e inaugura sus renovadas instalaciones

El concesionario oficial Cadimar Mercedes-Benz celebró un evento doblemente especial: la presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico y la inauguración oficial de sus renovadas instalaciones en Jerez de la Frontera.

El acto reunió a clientes, representantes de la marca y amigos de la casa, que pudieron conocer de primera mano el nuevo CLA 100% eléctrico, una berlina que combina la elegancia característica de Mercedes-Benz con la más avanzada tecnología en movilidad sostenible.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de una visita guiada por las nuevas instalaciones de Cadimar, diseñadas bajo los estándares más actuales de la marca, con espacios más amplios, confortables y orientados a mejorar la experiencia del cliente.

“Con este nuevo espacio y con el lanzamiento del CLA 100% eléctrico, reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de la automoción y con ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros clientes”, destacó Sandro Calvo, gerente de Cadimar.

Por su parte, Francisco Girón, director de ventas del concesionario, añadió: “El nuevo CLA marca un antes y un después en la gama Mercedes-Benz. Representa la fusión perfecta entre deportividad, eficiencia y tecnología de vanguardia.”

El evento concluyó con un cóctel en el que los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre el nuevo modelo y descubrir de cerca todas sus innovaciones en diseño, autonomía y conectividad.

Con esta presentación, Cadimar refuerza su posición como referente en la red de concesionarios Mercedes-Benz, apostando por la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en la atención al cliente.