WWF recurre el deslinde de Doñana y pide a la ministra una nueva propuesta

La asociación ecologista WWF ha presentado finalmente este jueves un recurso contra la resolución del deslinde para Doñana que ha aprobado recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y ha reclamado a la ministra, Sara Ageesen, que presente otra propuesta que esté fundamentada en el conocimiento científico existente sobre las condiciones reales de la marisma.

WWF argumenta el recurso de reposición basándose en estudios científicos consolidados sobre el funcionamiento de las marismas, "desmontando las conjeturas y los datos erróneos" que contienen los dos estudios que apoyan la actual propuesta del Miteco, y solicita la nulidad del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en la marisma del Parque Nacional de Doñana, aprobado en la Resolución de 10 de octubre de 2025 por la Dirección General de la Costa y el Mar.

Además de WWF, la oposición al deslinde se amplía a otros organismos del Estado, como la Estación Biológica de Doñana del CSIC y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana, también se han pronunciado en contra.

El Miteco, a juicio de la asociación ecologista, "ha ignorado el consenso científico y ha abordado este procedimiento como un mero asunto de propiedad, sin considerar la extrema fragilidad de Doñana ni sus singularidades ecológicas y legales", indica la nota remitida a la prensa que ha recogido la agencia Efe.

La declaración de amplias zonas de la marisma como Dominio Público Marítimo-Terrestre "podría afectar a más de dos tercios de la marisma dulce del Parque Nacional, además de generar un grave conflicto internacional con la Comisión Europea, la Unesco y la Secretaría del Convenio Ramsar", ante los que WWF ya ha denunciado esta nueva amenaza.

WWF no solo reitera en el recurso las alegaciones técnicas y científicas ya presentadas sino que incorpora nuevas evidencias que demuestran que los estudios que justifican el deslinde contienen errores sustanciales sobre el funcionamiento de la marisma y la influencia de las mareas. Entre ellos destaca la errónea calificación de la Montaña del Río como "elemento artificial" por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar.

Para WWF, que prepara una nueva campaña pública en defensa de Doñana, esta decisión del Miteco es arbitraria y contraria al conocimiento científico, ya que su aplicación conforme a la Ley de Costas obligaría a eliminar la Montaña del Río, "lo que supondría la destrucción de marismas de agua dulce centenarias, como la Marisma de Hinojos o la Reserva Biológica del Guadiamar, que quedarían sumergidas bajo aguas saladas".

WWF, al igual que otras organizaciones ecologistas y entidades científicas, defiende la necesidad de un deslinde en Doñana, pero no de espaldas a la ciencia ni a costa de sus ecosistemas más valiosos.

Por ello WWF solicita en el recurso al Miteco que anule la resolución actual y abra un nuevo expediente, en el que un comité científico-técnico de expertos de reconocido prestigio elabore una propuesta basada en el amplio conocimiento científico y técnico acumulado sobre Doñana.

"Doñana no solo está amenazada por la sobreexplotación de sus acuíferos para la agricultura industrial; también por decisiones administrativas, como esta del Ministerio, tomadas de espaldas a la ciencia, que pueden suponer la desaparición de sus ecosistemas más sensibles", ha afirmado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.