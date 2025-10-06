Vox cambia su estrategia política y pide la dimisión de Juanma Moreno por el cribado del cáncer

Es la primera vez que Vox se pronuncia de manera tan contundente contra Juanma Moreno. Hasta ahora, su portavoz en el Parlamento, Manuel Gavira, se había limitado a hostigarlo afeándole sus políticas sociales en general y acusándolo de ser "socialista", pero este lunes han ido un paso más sumándose así de hecho a la estrategia política del PSOE andaluz que está centrando toda su estrategia de oposición en los errores, "negligencia permanente" en palabras de Mario Jiménez, con el programa del cribado de cáncer de mama. En este escenario, Vox ha exigido este lunes la dimisión "ya" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "abandonar" la sanidad andaluza y ser "el principal responsable de todo este desastre". "Lo del cáncer de mama es la punta del icerbeg", ha subrayado María García Fuster, portavoz de Sanidad de la formación de Santiago Abascal, quien ha estado acompañada por el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira.

Hay que recordar que la Junta está llamando a 2.000 mujeres que requerían una segunda prueba para conocer así con exactitud cuál es la magnitud del asunto. García Fuster ha señalado que Juanma Moreno "tiene el corazón así de grande para los extranjeros que dan una patada en la puerta, en los que no tiene miramientos para invertir, y un corazón así de pequeñito para los andaluces, porque su única responsabilidad era proteger la salud de los andaluces y no lo ha hecho". "Exigimos su inmediata dimisión", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que lo ocurrido "no es un error administrativo; ni siquiera un escándalo. Es una traición del Gobierno de Moreno a 2.000 familias andaluzas", ha sostenido la portavoz sanitaria de Vox, que ha acusado a Moreno de "no haber cambiado las políticas del PSOE", cometiendo, a su juicio, "los mismos errores".

Manuel Gavira ha apuntado a un informe de 2023 de la Junta de Andalucía --del que dio cuenta este domingo el diario 'Publico'-- en el que ya se señalaba la necesidad de introducir "mejoras" en el programa de detección precoz del cáncer de mama ante las tasas de incidencia "muy superiores" al resto de España. "Lo sabía y no hizo nada", ha lamentado el portavoz de Vox en Andalcía, para el que lo sucedido "no es una negligencia menor sino una falta de voluntad de medidas".

El PSOE y las listas de espera

Por otra parte, el portavoz de Presidencia del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado este lunes que van a reclamar a través del Portal de Transparencia de la Junta, toda la información sobre las listas de espera, "hace cinco años y medio que no se publican los listados de espera y hay 960.000 andaluces a la espera de un diagnóstico", ha denunciado. El diputado socialista ha demandado, además, "que se contraten a más médicos y personal para abordar la situación del cribado".

Asimismo, los socialistas van a registrar esta semana su petición de una Comisión de Investigación en el Parlamento Andaluz para que se llegue al fondo del problema en el cribado del cáncer de mama. "Queremos saber cuáles son los contratos que se han hecho con la privada para el cribado porque mucho nos tememos que ahí es donde están los problemas, y la falta de información. La privatización está detrás de este caos sanitario", ha insistido.