La vivienda, el reparto de los niños migrantes... y un "señoro" como Moreno

El presidente de la Junta lo tiene claro: "Cumpliremos la ley, aunque ha habido un atropello". Lo decía minutos antes de entrar en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz de este jueves refiriéndose al reparto de los niños migrantes que se hacinan en Canarias por el resto del territorio español. Ya es conocido, Sánchez ha pactado con Junts y el Gobierno central ha elaborado un real decreto ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. "Se nos ha impuesto una decisión sin consultarnos, sin hablarlo con nosotros, sin dialogar; una decisión impuesta por el señor Puigdemont desde Bruselas al Gobierno de España y que el Gobierno de España nos impone a nosotros".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, aprovechaba la situación para pedir que Andalucía "no reciba a ni un mena más; los centros de menores hay que cerrarlos todos", le decía en su pregunta a Moreno en un tono agresivo y acusándolo de "estafar" a los andaluces. Efectivamente, los menores migrantes han copado una buena parte de las preguntas al presidente junto con la vivienda, el tema elegido por los dos grupos más a la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, con unos datos que han incomodado a Juanma Moreno que ha respondido con argumentos ideológicos, "nunca nos vamos a poner de acuerdo en materia de vivienda". Pero la sesión de control le tenía reservada otra sorpresa.

La portavoz socialista, María Márquez, en la sesión de control. / EFE/J. M. Vidal

La portavoz del PSOE, María Márquez, no tenía empacho en comparar a Juanma Moreno con "esos señoros que nos dicen a las mujeres lo que tenemos que leer", un argumento que no se había usado hasta ahora en la Cámara andaluza. Tal vez ahí está la diferencia generacional por la que apuestan los socialistas para desgastar al presidente andaluz. Era la respuesta de Márquez a la recomendación de Juanma Moreno de que leyese más periódicos económicos en los que se evidencia, a su juicio, el buen momento por el que pasa la economía autonómica.

La socialista arremetía contra los datos económicos de Andalucía y tiraba de ironía para criticar al presidente andaluz: "Todo va a ser histórico, todo va bien, ¡es Juanma I de Andalucía, presidente por favor, pare ya esa necesidad de ostentación!". La portavoz socialista iba más allá, pidiéndole a Moreno cercanía con las familias "normales" y no "con las que viven en campos de golf o tienen diseñadores de moda personalizados".

El presidente aceptaba el quite: "Lo es es muy antiguo eso de decir me están riñendo; usted también me regaña a mí", decía para desgranar los datos económicos que entiende que avalan su gestión: hay 3,5 millones de andaluces ocupados, una cifra antes nunca alcanzada, se ha reducido la tasa de paro en un 15,7%, y la renta media de los hogares ha subido un 28% desde el que el PP gobierna en Andalucía.El presidente de la Junta le ha planteado a Márquez por el contenido de su segunda intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz que "ya hemos entendido que tiene una jefa, que le ha marcado el camino", en alusión a Montero como líder del PSOE de Andalucía, que ha concretado en "rentabilizar la acción de gobierno del señor Sánchez, que no es valorada por una parte importante de los españoles".

La vivienda

Los portavoces de Por Andalucía, Inma Nieto, y Adelante Andalucía, José Ignacio García, han centrado todas sus preguntas a Juanma Moreno en el precio de las VPO que está promoviendo el Gobierno andaluz. Para Inma Nieto, Moreno está practicando un "fortísimo intervencionismo" para beneficiar "negocietes" y la "especulación. ¿Cree que entra en cabeza de alguien que una vivienda de protección oficial de la que usted presume salga a los precios que está saliendo, a 250.000 euros, a 300.000 euros? ¿Usted no conoce la tierra que gobierna? ¿Usted no sabe que tenemos cuatro provincias entre las cinco los salarios más bajos de España?".

Los argumentos desde Adelante Andalucía eran similares. José Ignacio García ponía el acento en que para poder optar a una VPO de las últimas que han salido a la venta en Sevilla, "es necesario tener ahorrados 80.000 euros por lo menos, ¿eso es una familia vulnerable?"

Pero Moreno defendía su gestión poniendo como ejemplo que Pedro Sánchez, María Jesús Montero y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "además del delegado del Gobierno, el subdelegado del Gobierno" hubiesen acudido a la entrega de llaves en Sevilla a principios de esta semana. "Encantado de que toda la corte venga a avalar las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía; si quiere le paso la agenda de las próximas viviendas que vamos a entregar en Almería y Granada, para aprender cómo hacer las cosas, hacerlas bien y aceptar que Andalucía va bien, aunque sea con la boca pequeña".