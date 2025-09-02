La vivienda asequible y la lucha contra el cambio climático, retos de la futura Córdoba

El modelo de ciudad que ha seguido Córdoba y, sobre todo, el planificado a medio y largo plazo, han sido el eje del desayuno-coloquio organizado por El Día de Córdoba en el marco de su 25 aniversario. Bajo el título Córdoba: 25 años de transformación urbana, este foro patrocinado por Azvi ha analizado las claves del desarrollo de la capital y las pautas a seguir en el futuro próximo para resolver los retos que se le presentan.

En la mesa redonda, celebrada en el hotel Hospes Palacio del Bailío, se han abordado, entre otros temas, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), las propuestas para los nuevos desarrollos urbanísticos y para el suelo urbano consolidado, la situación del Casco Histórico, el reto climático y la necesidad de abordar las altas temperaturas, la preservación del patrimonio o las infraestructuras pendientes.

El encuentro ha contado con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito; el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Antonio Cleofé; la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez; el delegado de Azvi en Andalucía, Tomás Jodra; y el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta, Alfonso Lujano. Ha estado moderado por la directora de El Día, Raquel Montenegro.

La vivienda y la expansión de la ciudad

Preguntado por cuál es el modelo de ciudad que tiene el Ayuntamiento y él mismo para el futuro más próximo, el alcalde ha insistido en que pasa por "tres grandes retos", el primero de los cuales es que "Córdoba necesita seguir creciendo en vivienda y que esa vivienda sea asequible; y el reto es que en los próximos años sigamos desarrollando los nuevos suelos que ya están recogidos en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fundamentalmente se desarrollan en Poniente; además de cambiar de nuevo la ordenación para asegurar que hay nuevos suelos que nos permitan un crecimiento sostenido en los próximos años".

Bellido ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de esos suelos, "que hagan que haya vivienda suficiente y el propio mercado vaya regulando los precios de la vivienda". El alcalde ha explicado que, sin tocar el actual PGOU, "hay un crecimiento asegurado en Córdoba de entre 13.000 a 15.000 viviendas en los próximos años, el 50% de VPO; y eso es una tranquilidad también para el precio de la vivienda".

"No estamos, ni mucho menos, ni en los ritmos de crecimiento del precio, ni en alquiler, ni en venta de vivienda, respecto a los que se están dando, ni en Andalucía ni en el resto de España. Estamos creciendo por debajo, no solo de la media, sino incluso por debajo de la media de crecimiento de los precios de alquiler y venta de las zonas que se están declarando tensionadas. Y el precio sigue siendo mucho más bajo respecto al crecimiento. Si nos vamos al precio real de un metro cuadrado cuando crecemos en vivienda, estamos muy por debajo de la media nacional. No es que estemos en una situación envidiable, pero estamos mejor que en otras ciudades. Y en gran parte es por ese crecimiento de la vivienda", ha defendido el alcalde.

Respecto al crecimiento de la vivienda en la ciudad y cómo deben ser los desarrollos de los suelos, el decano del Colegio de Arquitectos cree que se debe realizar "sin dejar islotes; ese crecimiento debe ser como una mancha de aceite que se va extendiendo, la ciudad debe ir progresivamente ampliándose de forma ordenada". Benito ha insistido en que, "sobre todo, se debe hacer de forma sostenible". Además, ha tildado de "fundamental" el hecho de que estas nuevas zonas estén bien dotadas tanto de equipamientos como de servicios, "que deben estar a poco distancia del ciudadano". Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de la rehabilitación en una ciudad "con unos estándares de calidad que son bastante bajos en eficiencia energética, con muchas edificaciones que son de antes de la pasada década de los 80".

Desde el sector de la construcción, María Dolores Jiménez ha defendido que en Córdoba no se han hecho "muy mal las cosas" en materia de vivienda, ya que, "hay suelo previsto para el desarrollo de vivienda asequible" y ha incidido en la necesidad de irse adaptando "a las nuevas necesidades. Las nuevas zonas de expansión tienen que ser mucho más sostenibles; y la sostenibilidad pasa también por la economía y la eficiencia energética". Para añadir que Córdoba necesita infraestructuras "que la hagan más atractiva para invertir".

Contra el cambio climático

Precisamente, en materia de la sostenibilidad en las zonas de expansión, Bellido ha detallado que es algo que deberá recoger el nuevo PGOM, que también se tendrá que adaptar a lucha contra el cambio climático. En este sentido, ha hablado de una configuración distinta de las calles, con más zonas verdes, de utilizar materiales que sean más resistentes al calor, que no acumulen tanto calor; "es decir, a un urbanismo adaptado a esas nuevas necesidades".

"Tenemos que hacer actuaciones de regeneración urbana que partan de que la ciudad tiene que ser más verde porque nos jugamos mucho en sostenibilidad, en mitigación del cambio climático, en mitigación del calor", ha insistido el alcalde. "No puede ocurrir lo que hasta hace poco, que la ciudad ha crecido y las zonas verdes han llegado 20, 25, 30 años después a esas zonas de crecimiento", ha añadido. En el caso de la lucha contra el cambio climático en el Casco Histórico, Bellido ha reseñado que el Ayuntamiento tiene un proyecto de "recuperación de solares en desuso para crear islas verdes espaciadas por todo el Casco".

Industria verde y el Anillo Verde

Bellido también se ha referido a un segundo reto, "que también está perfectamente recogido en el plan, el de desarrollar más suelos para los nuevos modelos industriales, verdes, más sostenibles, relacionados con la logística, con la Defensa; tenemos ya ejemplos de ello, experiencias maravillosas como Cunetx e Hitachi, y el proyecto que tiene que ver con la Base Logística del Ejército de Tierra". Y también se ha referido al tercero de esos grandes retos, el de seguir desarrollando el Anillo Verde Periurbano, "que nos aporta sostenilibidad medioambiental y, en nuestro caso, resistencia al cambio climático y al calor". El regidor ha subrayado que ese modelo de ciudad con la ampliación del Anillo Verde, "que tiene que llegar hasta el río", irá plasmando en el nuevo PGOM.

Infraestructuras

El director general de Infraestructuras Viarias de la Junta ha defendido que en materia de infraestructuras Córdoba tiene mucho camino por recorrer y ha recordado grandes actuaciones como la Ronda del Marrubial, que ya es una realidad y la "inminente" obra de la Ronda Norte. "Al final se trata de seguir apostando, como hemos hecho desde el inicio de legislatura, por esa necesidad de que la ciudad de Córdoba avance hacia un modelo más sostenible, con un crecimiento más ordenado, en todo lo que tiene que ver en materia de desplazamiento, tanto peatonales, como ciclistas y también a nivel de vehículos", ha subrayado.

Sin olvidar referirse a "otras obras por las que hemos apostado", que son competencia del Gobierno central, como la Ronda Oeste y la Variante Oeste, "tan importantes para el desarrollo logístico de la ciudad". Tampoco se ha olvidado, en este caso Bellido, de "la necesidad" que Córdoba tiene de que el Gobierno central ejecute las dos paradas que el Ayuntamiento demanda para el Metrotrén Villa del Rio-Palma del Río, las del Parque Joyero y Levante. "Estimamos que con ellas podemos llegar a crecer en 6.000 usuarios al día", apuntó.

El delegado de Azvi en Andalucía ha hablado de las innovaciones que se están aplicando en las nuevas infraestructuras. Jodra ha detallado que esas innovaciones "más que a la construcción de la obra, están más enfocadas al diseño para hacerlas más sostenibles y permitiendo que las obras se integren mucho mejor, criterios que antes no se tenían en cuenta y que tienen mucha más consideración por los vecinos". Asimismo, ha añadido que cada día se están incorporando más tecnologías de información a las infraestructuras, que como centros de control, no solo mejoran el tráfico, sino que también permiten que el ciudadano sepa cuáles son las zonas más saturadas.

"Córdoba tiene un déficit de infraestructuras importante; y regenerar los barrios depende también de las inversiones en infraestructuras", ha defendido el representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. "Se están cargando más las tintas en la Autovía del Olivar cuando la A-81 es fundamental para Córdoba, para que Córdoba se parezca a Zaragoza, una ciudad que no está en la costa, pero que está camino de la costa, con una muy buena infraestructura logística en la que se está invirtiendo mucho; quizás pueda ser una de las competidoras que tengamos en los próximos años. Las administraciones tienen que invertir más en infraestructuras en Córdoba", ha destacado Antonio Cleofé.