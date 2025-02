El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado este sábado, coincidiendo con el XV Congreso del PSOE-A que oficializa a María Jesús Montero como nueva secretaria general, la falta de compromiso del Gobierno central con la comunidad y ha asegurado que "venir a Andalucía como ministra de Hacienda y no darle un euro a los andaluces es una falta de respeto a los andaluces, a su inteligencia, a sus intereses y a su porvenir".

Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A reunida en Palma del Río (Córdoba), Moreno pedido a su partido "trabajo a favor de los ciudadanos, a favor del progreso y del bienestar de Andalucía" frente "al ruido que nos va a llegar, frente a las malas formas que nos van a trasladar desde Madrid a Andalucía" de la mano de Montero pues "cuando se crea una nueva delegación del Sanchismo fuerte, lo único que vamos a tener es ruido, malas formas, fango".

Además, ha señalado que la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en su época de consejera en la Junta de Andalucía Andalucía, reclamaba al Gobierno central del popular Mariano Rajoy "más de 4.000 millones de euros, y el PP lo apoyaba". "Sin embargo, ahora nadie en el PSOE se acuerda", ha lamentado el líder del PP-A.

Y es que, como ha señalado Moreno, actualmente Andalucía "deja de percibir más de 1.500 millones de euros anuales debido a un modelo de financiación que no permite competir en igualdad de condiciones con otras comunidades". "Nos exigen más sanidad, más educación, más recursos para la dependencia, pero nos siguen mermando nuestros ingresos", ha manifestado, insistiendo en la necesidad de un fondo de compensación que garantice la equidad territorial. Y que, sin embargo, "la ministra Montero niega a los andaluces".

Pese a la "infrafinanciación", pese a que "Andalucía parte con desventaja", Moreno ha señalado el buen rumbo de la región y los buenos datos económicos y sociales. "La Andalucía de 2025 no tiene nada que ver en términos económicos y sociales con la Andalucía heredada en 2018. Y eso es una realidad irrefutable".

En este sentido, ha subrayado que la comunidad ha cerrado 2024 con 40.173 millones de euros en exportaciones, su segundo mejor año de la serie histórica. Además, ha resaltado que "de cada diez nuevas empresas registradas en la Seguridad Social en España, ocho son andaluzas", lo que evidencia el dinamismo económico de la región.

Además, ha destacado los avances en sanidad, educación y dependencia, asegurando que "en educación, la tasa de abandono escolar se ha reducido en 6,5 puntos y hemos aumentado en un 38% las plazas públicas de Formación Profesional". Asimismo, ha informado de la reducción en un 44% de las listas de espera quirúrgicas y la disminución del número de dependientes en lista de espera en un 55% desde 2018".

"Nueva delagación del sanchismo"

Moreno ha afirmado que ante "la nueva delegación del sanchismo", desde el PP-A "tenemos que actuar como siempre lo hemos hecho, con sosiego, con serenidad, con credibilidad y, sobre todo, con educación".

Moreno ha vaticinado, en alusión a la elección como secretaria general del PSOE-A de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que "nos va a llegar mucho ruido a partir de ahora".

Así, ha presagiado que con "la nueva delegación del sanchismo, una delegación de sanchismo fuerte, lo único que vamos a tener es ruido, es mala forma, fango", frente a lo que ha abogado por el "respeto al diferente, respeto al que piensa diferente de ti. Vamos a seguir trabajando en ello y lo vamos a seguir haciendo con entusiasmo y con ilusión".

A su juicio, "nos quedan tiempos difíciles, porque digo que los estilos y formas que probablemente se instalen en Andalucía no le van a gustar a muchos andaluces, pero allá cada uno. Desde luego, nosotros no vamos a caer ni en la provocación ni tampoco en el ruido".

El presidente andaluz ha requerido a sus compañeros de partido "trabajo, trabajo y trabajo, Andalucía, Andalucía, Andalucía y mucha, mucha cercanía a quien nos debemos, que es el que está a nuestro lado, que son nuestros vecinos, que son los que nos pagan, los que nos eligen y, por tanto, son nuestros jefes".

El también presidente del PP-A ha dicho que "muchas cosas nos recuerdan al pasado, nos recuerdan a épocas que ya hemos vivido, que los andaluces hemos vivido y ya hemos decidido. Todo en la vida tiene su momento y cada presente genera unas necesidades y probablemente en tiempos pasados a los andaluces, a lo mejor, esa opción le era positiva".

En cambio, ha subrayado, "la Andalucía de 2025, la Andalucía moderna, atractiva, ambiciosa, capaz que hoy hemos conformado entre todos, esa Andalucía necesita apuestas de futuro, horizontes claros, compromisos claros y no dar ni un solo paso atrás y no volver a un pasado que ya conocemos y que conocemos muy bien".

Para Juanma Moreno, su partido "ha demostrado que somos el partido de la tierra. Este es un partido que está pegado a la realidad en sus alcaldes y alcaldesas. Y lo ha demostrado también el PP de Andalucía con sus gobiernos. No hay otra formación política que defienda más y mejor los intereses de los andaluces y las andaluzas que el Partido Popular andaluz. Y en ese trabajo de defender los intereses hemos dado un paso más".

Comité de las Regiones

De esta manera se ha referido a su reciente elección para compartir la presidencia del Comité de las Regiones de Europa con la húngara socialdemócrata Kata Tutto. Lo ha hecho pese a "estrecharme más los espacios personales, tener menos tiempo para mi ocio personal o para mi familia", pero motivado porque "Andalucía no tenía peso en Europa, en 2019 nadie me hablaba de Andalucía, ni Andalucía estaba en ninguno de los foros europeos".

20.000 viviendas protegidas

Asimismo, Moreno ha anunciado este sábado que el próximo lunes el Consejo de Gobierno aprobará mediante un decreto-ley de medidas urgentes un plan de choque para promover 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

Moreno, que ha justificado que no se tramite el plan como ley porque "va a tardar demasiado y no estamos para hacerle esperar a nuestros jóvenes", ha reconocido que la ejecución del plan va a ser lenta porque en "esto no hay una varita mágica que haces y construyes edificios y viviendas".

De cualquier forma, ha adelantado que el decreto-ley incluirá el incremento de "la oferta de suelo", para lo que "los solares o edificios de uso turístico o las propias oficinas que tenemos en muchas de nuestras ciudades podrán destinarse a la construcción de viviendas protegidas".

Asimismo, ha asegurado que "también podrán destinarse a viviendas protegidas de alquiler los solares de uso dotacional privado, por ejemplo, un gimnasio, una residencia", ha precisado, para "poder usar eso para suelo, en definitiva, para vivienda protegida".

La materia prima, el suelo

El presidente andaluz ha querido trasladar, también en materia de vivienda, dos mensajes. "Es evidente que tenemos que ampliar la oferta de vivienda, por tanto, se tiene que construir muchas más viviendas, y todo lo que es la materia prima de la vivienda, que es el suelo, tenemos que facilitarlo, abaratarlo, desburocratizarlo, desfiscalizarlo, en definitiva, quitarle impuestos para que nos entendamos, quitar burocracia".

También algo que le parece "muy importante": se trata de "dotar de seguridad jurídica", ya que, sin ella, "no hay manera de que alguien pueda ofertar algo tan querido para él como ha sido la apuesta de toda una vida por tener una segunda vivienda o un pisito, que es su pensión".

En esta línea, se ha referido a los impagos, por los que "va a tener que tardar un año, año y medio de juicios y de pleitos judiciales con su dinero".

Por ello, ha subrayado, "mientras no haya seguridad jurídica, una parte importante de esos inmuebles no van a salir al alquiler". De ahí que haya reclamado "seguridad jurídica y algo fundamental que le exigimos a este Gobierno, respeto a la propiedad privada".

Actuar contra los okupas

"A todo lo que durante años muchas pequeñas, medianas familias, clases trabajadoras, durante años han ido ahorrando, comprándose un pisito o un apartamento que no pueden perder, por tanto, a todas esas políticas de ocupación, esas políticas de okupas que desgraciadamente hemos visto en estos meses, contra ellos tenemos que actuar y actuar de manera determinante cuando alguien ocupa algo que no es suyo", ha dicho el también presidente del PP-A.

Juanma Moreno se ha mostrado partidario de "sacarlo de ese sitio inmediatamente porque no es suyo, porque no es de su propiedad, porque le hace daño a familias trabajadoras y a clases medias, porque genera inseguridad, porque no es sensato".

Para Moreno, "esas son algunas de las medidas que nosotros ponemos en marcha para, de una manera realista y rigurosa, ampliar la oferta de vivienda en Andalucía".