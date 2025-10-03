Varapalo del comité federal de Izquierda Unida a las primarias en Andalucía

Lejos de producirse un avance firme en la posible unión de las izquierdas de cara a las elecciones andaluzas, surgen conflictos que convierten ciertos partidos en verdaderos avisperos. El proceso de primarias de Izquierda Unida de Andalucía ha sufrido un varapalo desde Madrid. La denominada Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida ha estimado íntegramente el recurso presentado por un grupo de militantes de Andalucía contra el sistema de lista plancha seguido en principio para las primarias autonómicas, por el que se pretendía colocar en bloque a tres representantes del partido para integrar la lista de la posible confluencia de izquierdas. Izquierda Unida en Andalucía se verá obligada a respetar un sistema proporcional en las primarias. Todo indica que solo podra aprobar un representante que será elegido como tal si finalmente no hay lista alternativa en las primarias. Los recurrentes se consideran satisfechos con haber tumbado la lista plancha.

La resolución de la comisión, que tiene fecha de 21 de septiembre, declara nulo por vulneración de los estatutos el sistema mayoritario impuesto en principio por la dirección andaluza, y ordena su sustitución por un sistema proporcional que garantice el pluralismo interno. En consecuencia, el proceso queda suspendido hasta la aprobación de nuevas normas que no supongan un quebranto de la legalidad interna de IU.

Esta resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, no solo da la razón jurídica a los demandantes, sino que supone "una victoria política en la defensa del proyecto colectivo, plural y democrático que representa Izquierda Unida". "No se trata de un conflicto interno más, sino de una reafirmación de los principios que nos definen como organización política transformadora. No puede haber democracia hacia fuera si no la garantizamos dentro", consideran los recurrentes. Y recalcan: "Desde el grupo de militantes que impulsamos esta impugnación, agradecemos las muestras de apoyo recibidas y hacemos un llamamiento a reconstruir un proceso de primarias transparente, justo y fiel a nuestros valores".