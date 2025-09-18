UGT y CCOO convocan movilizaciones en Andalucía por la "grave situación" de la dependencia

La Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato UGT y CCOO han denunciado este jueves la "grave situación" del sistema de la dependencia en Andalucía y han anunciado movilizaciones para el próximo 1 de octubre, jornada en la que se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores.

Los sindicatos alertan de que la mayoría de quienes solicitan, esperan o reciben prestaciones de dependencia son personas mayores de 65 años, sobre todo mujeres y con un peso cada vez mayor de las mayores de 80, según han informado las centrales sindicales en un comunicado.

A 31 de agosto de 2025, en Andalucía 429.699 personas habían solicitado la atención a la dependencia, de las que 306.959 eran mayores de 65 años, un 71% del total, y el grupo más numeroso es el de mayores de 80 años, que representan un 47%, informa Efe a partir de las cifras proporcionadas por las organizaciones sindicales.

En total existen 397.870 resoluciones de grado, de las que 282.318 corresponden a personas mayores. Aunque 319.436 personas tienen derecho a prestación, solo 304.357 cuentan con resolución de PIA y finalmente 298.306 la reciben, lo que supone que 52.959 personas continúan en lista de espera.

Lo más alarmante es el tiempo medio de espera, que se eleva a 565 días, es decir, un año y medio, cuando la Ley de Dependencia establece un máximo de seis meses, un retraso cuyas consecuencias son que entre enero y agosto 5.029 personas han fallecido sin ser valoradas o sin recibir la prestación a la que tenían derecho.

"Cinco mil andaluces han muerto esperando lo que les correspondía por derecho. Es una situación intolerable que vulnera la Ley de Dependencia y la dignidad de las personas mayores", ha denunciado José Luis García Chaparro, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía.

Los sindicatos han lamentado "una vulneración sistemática de los derechos derivada de los largos tiempos de espera, el elevado número de personas en listas, la insuficiencia de plazas en residencias y centros de día y la falta de una estrategia clara frente a la soledad no deseada", ha recogido Europa Press en una nota.

En Andalucía actualmente hay 168.545 personas con ayuda a domicilio, 26.192 en residencias y 13.787 en centros de día, en una comunidad donde viven 1,6 millones de personas mayores de 65 años, lo que supone el 19% de la población, y donde el 27% ya supera los 80 años.

A esta realidad se suma, según los sindicatos, un copago injusto en residencias, que obliga a las personas mayores dependientes a aportar hasta el 75% de sus ingresos líquidos, quedando con una cantidad insuficiente para cubrir gastos básicos como ropa, higiene, ocio o transporte.