El tiempo en Andalucía: así apunta la AEMET que va a ser lo que queda de agosto

Andalucía mantendrá un "descenso significativo" de las temperaturas hasta finalizar agosto, con valores "por debajo de lo normal" para la época estival. Según ha explicado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la región "ha entrado en un periodo realmente fresco" para lo que suele ser habitual en esta época del año. ¿Supone este cambio el final definitivo de las altas temperaturas veraniegas?

Riesco ha pronosticado que "estas dos últimas semanas de agosto" serán más frescas de lo esperado en numerosos puntos de la comunidad andaluza, donde las temperaturas estarán cercanas a lo normal pero en gran parte por debajo de los registros habituales.

El responsable meteorológico ha precisado que en Sevilla capital difícilmente se superarán los 36 grados, aunque algún día se pueda acercar a esta cifra. Las temperaturas en la capital hispalense oscilarán "en torno a los 32 y 33 grados aproximadamente". Riesco ha añadido que "la semana que viene habrá una continuidad" de esta tendencia refrescante.

Zonas con registros más elevados

No obstante, el director de Aemet en Málaga ha subrayado que el Valle del Guadalquivir y las proximidades de Córdoba constituyen "las zonas donde se registrarán las temperaturas más altas" en lo que resta de mes. Ambas áreas podrán alcanzar puntualmente los 37 y 38 grados, aunque en general permanecerán "por debajo de lo normal" para agosto.

Fin de las noches tropicales

Durante la madrugada del viernes, la Aemet no registró ninguna noche tropical en las estaciones distribuidas por las provincias andaluzas, con valores que oscilaron entre los 16 y 22 grados. Este dato evidencia el "descenso significativo" tras un total de 16 días de ola térmica con noches tórridas por encima de los 26 grados constantemente, llegando incluso a los 32º registrados a las 6,00 horas.