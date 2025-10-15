Los técnicos sanitarios apuntan a una "digitalización mal planificada" como causa del colapso del seguimiento de cribados de mama

El Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) ha presentado una queja formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que denuncia lo que considera un “fallo estructural y evitable” del sistema sanitario andaluz, atribuido tanto a la “escasez de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS)” como a “un error crítico en la digitalización del proceso de seguimiento de cribados mamográficos”.

La situación, según el sindicato, ha desembocado en un “colapso” del programa de detección precoz del cáncer de mama y en un clima de indignación entre los profesionales, que denuncian “maltrato institucional, desinformación y absoluta falta de diálogo” por parte de la Administración andaluza.

El escrito, firmado por el secretario general nacional Joaquín Cano Medina, acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de mantener una gestión “opaca, negligente e insensible” ante los continuos avisos del colectivo técnico. TECNOS asegura que el sistema de cribado de mama sufre “desde hace meses” una falta alarmante de personal de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSIDyMN). “Los únicos profesionales habilitados para realizar esta prueba diagnóstica”, detalla el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

A ello se suma, según la organización sindical, el impacto de una “digitalización mal planificada” que habría terminado por “colapsar el sistema de seguimiento”. La eliminación de los registros en papel, lejos de agilizar los procesos, habría expuesto una grave carencia de radiólogos y de soporte informático, hasta el punto de provocar que la plataforma digital dejara de permitir la subida de informes técnicos a la nube del SAS. “Desde hace años se empezó a eliminar todo informe o documento interno en papel, lo cual supuso un falló del sistema. Estos profesionales técnicos, junto con la falta de radiólogos, llevaba consigo a colapsar supuestamente la nube donde se alojan los citados informes técnicos que, ante la falta de salida de informes por los radiólogos, no permitía la subida de más informes técnicos”, recoge literalmente la queja trasladada a Moreno. Este fallo es, precisamente, calificado por TECNOS como “una de las causas del colapso general”, que habría dejado en suspenso centenares de seguimientos, generando un efecto dominó en los tiempos de respuesta asistencial.

Al mismo tiempo, los técnicos critican que en distintas provincias andaluzas “permanecen cerradas salas de mamografía por la tarde” por falta de técnicos. Apuntan al distrito Costa de Huelva, dependiente del Hospital Infanta Elena, y, en Sevilla, al área dependiente del Hospital Virgen del Rocío, donde aseguran que hay equipos de TAC instalados “sin dotación de personal suficiente”. “Esto obliga a derivar parte de las pruebas a la sanidad privada”, acusan.

Para el sindicato, estos hechos representan la “foto real del deterioro del sistema público” con infraestructuras nuevas sin profesionales que las operen, tecnología sin soporte humano y usuarios atrapados entre la burocracia y el silencio institucional.

El comunicado de TECNOS no se limita a denunciar deficiencias técnicas, sino que señala directamente a lo que consideran un trato “vejatorio” y “humillante” hacia los profesionales del área técnica, especialmente después de que, según indican, se les haya referido oficialmente como “personal auxiliar de radiología”. Consideran esta denominación “imperdonable” y la interpretan como una muestra de “desconocimiento total del presidente andaluz sobre la estructura sanitaria que dirige”.

TECNOS acusa además a la Dirección General de Personal del SAS, encabezada por José Luis Sedeño, de mantener una actitud de “silencio administrativo prolongado” pese a las reiteradas solicitudes de reunión. “Ninguna de las propuestas de mejora ha sido atendida ni contestada”, aseguran.

La organización sindical exige que se adopten medidas inmediatas para revertir la situación, entre ellas la contratación urgente de personal técnico, la revisión integral del sistema digital de cribado y la rectificación pública del Gobierno andaluz por el trato al colectivo. “Lo que está ocurriendo no es un simple error informático, sino el reflejo de un modelo sanitario que ha perdido el contacto con quienes sostienen su día a día”, concluyen.