Susana Díaz pide respeto entre socialistas tras las críticas a su premio en Triana: "Así nos va como nos va en Andalucía"

Susana Díaz junto a la ex presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en el homenaje a Blas Infante.

La ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz ha realizado un llamamiento a que, "cuanto antes dejemos de agredirnos gratuitamente" los socialistas, "mejor", y a que prime el respeto entre ellos, y ha comentado que "así nos va como nos va en Andalucía".

En unas declaraciones en el programa de Cuatro TV Todo es mentira en el que colabora, la ex presidenta de la Junta se ha pronunciado así al hilo de las críticas que desde el seno del PSOE-A se han realizado a la concesión del título de Hija Predilecta de Triana que anunció para ella la semana pasada el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

En concreto, la actual senadora por designación autonómica ha respondido al presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, quien desde su cuenta en la red social X planteó que, si él fuera Susana Díaz, no aceptaría dicho reconocimiento al venir de una institución gobernada por el PP, desde donde, según criticó, están acusando de "ladrones" a los socialistas andaluces por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Susana Díaz ha respondido que ella está "muy agradecida del cariño" que ha recibido tanto "en la calle" como en redes sociales y por parte de compañeros de partido tras hacerse público ese reconocimiento con motivo de la próxima Velá de Triana, y ha añadido que ella no quiere "polemizar con el presidente" del PSOE-A, porque "entiendo que ser de Triana es una manera de ser y de estar", y "cuando se dicen esas cosas es que no se conoce mi barrio, se conoce poco Triana o Sevilla".

Además, ha subrayado que "no es la primera vez que un dirigente del PP reconoce a un socialista o viceversa", y en ese sentido ha comentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, concedió la Medalla de Andalucía al ex presidente socialista Rafael Escuredo; Juan Ignacio Zoido premió al ex presidente del Gobierno Felipe González cuando era alcalde de Sevilla, y los socialistas Juan Espadas y Javier Fernández han concedido distinciones a Amalia Gómez desde sus cargos de alcalde y presidente de la Diputación de Sevilla, respectivamente.

Susana Díaz ha comentado que sus compañeros de la agrupación socialista de Triana y "algunas asociaciones de vecinos" la habían propuesto "durante varios años" para ese reconocimiento de Hija Predilecta, pero "nunca se entendió adecuado el momento por parte de los alcaldes anteriores", del PSOE, para concedérselo.

También ha cuestionado si es que después del caso de los ERE "va a haber una norma que diga que si te reconoce uno u otro color político a ti, tú no puedes aceptar" si eres "socialista". "Es lo que yo no tengo todavía claro", ha comentado Susana Díaz antes de añadir que, "cuanto antes dejemos de agredirnos gratuitamente, mejor".

La ex presidenta andaluza ha indicado que ella lo ha "pasado mal estos días, porque por un lado tenía la alegría de mi barrio, de mi familia, de la gente a la que quieres y de un barrio que es el que te reconoce", y, por otro lado, se preguntaba si "otra vez más me pasa lo mismo".

"Yo creo que ya he demostrado muchas veces que defiendo a mi partido, que soy del PSOE hasta las entrañas", ha abundado Susana Díaz para indicar que le "duele" recibir esas críticas, "porque es un clima irrespirable", y "así nos va como nos va en Andalucía", ha añadido antes de concluir señalando que "ya es hora de que nos respetemos".