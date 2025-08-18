Estos son los municipios de Andalucía donde ha hecho más calor durante el puente de agosto

La estación del aeropuerto de Jerez de la Frontera, en Cádiz, registró el pasado domingo 17 de agosto de 2024 la temperatura más alta de toda España con 45,8 grados centígrados. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que diez localidades andaluzas lideraron el ranking nacional de temperaturas máximas ese día, oscilando entre los 45,8 grados de Jerez y los 44,9 de Carrión de los Céspedes, en Sevilla.

Tras Jerez, las localidades más calurosas fueron El Granado (Huelva) con 45,4°C; Montoro (Córdoba) y Tomares (Sevilla) ambas con 45,3°C; Morón de la Frontera y La Rambla alcanzaron 45,2°C; La Roda de Andalucía (Sevilla) llegó a 45°C; mientras que el aeropuerto de Sevilla, San José del Valle (Cádiz) y Carrión de los Céspedes (Sevilla) registraron 44,9°C. Esta situación refleja la intensidad de la ola de calor que afecta a la península desde el 3 de agosto de 2024.

Andalucía mantiene este lunes avisos por altas temperaturas en todas sus provincias. La situación es especialmente preocupante respecto al riesgo de incendios, ya que Huelva, Sevilla y Córdoba se encuentran en nivel "extremo", mientras el resto de provincias andaluzas están en riesgo "muy alto", según ha informado el dispositivo Infoca.

Avisos naranja y amarillo por temperaturas extremas

Los avisos por calor extremo permanecerán activos desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. En Sevilla, la campiña y la Sierra Sur estarán en aviso naranja con máximas que podrían alcanzar los 42°C, mientras la Sierra Sur mantiene aviso amarillo con temperaturas de hasta 38°C. La provincia de Córdoba presenta alerta naranja en la campiña y la subbética, donde se esperan máximas de 43°C, y aviso amarillo en Sierra y Pedroches con previsiones de 39°C.

En Cádiz, el aviso naranja afecta a la campiña con máximas de 40°C, mientras Grazalema está en aviso amarillo también con 40°C. El litoral gaditano y el Estrecho esperan temperaturas más moderadas, en torno a 36°C. Por su parte, Jaén mantiene alerta naranja en Morena, Condado, Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura, donde los termómetros alcanzarán los 42°C, con aviso amarillo en la capital y Montes (39°C).

Situación en el resto de provincias andaluzas

Granada presenta avisos naranja en la Cuenca del Genil, con previsiones de 42°C, y en Guadix y Baza con máximas de 40°C. La provincia granadina también tiene alerta amarilla en Sierra Nevada, Alpujarras y en la costa, donde se esperan 36°C. En Huelva, el aviso naranja afecta al litoral (39°C), mientras Andévalo y Condado están en nivel amarillo.

La provincia de Málaga tiene decretado aviso naranja en la comarca de Antequera, donde se prevén máximas de 42°C, mientras las zonas de Sol y Guadalhorce, Axarquía y Ronda están en alerta amarilla con temperaturas de 37°C. Finalmente, Almería mantiene avisos naranja en el Valle del Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense, con máximas entre 37°C y 40°C, mientras que Nacimiento, Campo de Tabernas, el Poniente y la capital almeriense estarán en aviso amarillo con temperaturas que alcanzarán los 38°C.