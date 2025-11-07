Los sindicatos ratifican el acuerdo para 65.000 empleados públicos andaluces

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF ha ratificado este viernes en la Mesa general de negociación el preacuerdo que mejora las condiciones laborales de más de 65.000 personas que trabajan en el sector público andaluz, más concretamente en la administración general, la de justicia y los entes instrumentales.

El acuerdo recoge un presupuesto adicional de más de 250 millones de euros para los presupuestos andaluces y actualiza las retribuciones para el personal funcionario y el personal laboral de administración general y abre la negociación para actualizar las remuneraciones del resto de personal.

"Se trata de un acuerdo a cinco años, por lo que la mejora será progresiva año a año, pero las actualizaciones y cambios se deben notar en las nóminas a partir de 2026", ha explicado CCOO-A en un comunicado, recoge Efe.

También incluye la evaluación del desempeño y la carrera profesional mediante la implantación bajo los principios de objetividad, participación, transparencia y mejora contínua.

En el ámbito de Justicia se incrementa el complemento de productividad en casi 22 millones de euros que se aplicarán en 2026, 2027 y 2028.

De igual modo se establecen para la negociación del séptimo convenio colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía unos fondos adicionales para la negociación del desbloqueo de pluses y festivos y clasificación.

Igualmente, recoge una inyección de 45 millones para la adecuación, actualización y modernización de los convenios colectivos del personal que presta servicios en el Sector Público Instrumental para ir "hacia un escenario homogéneo de condiciones laborales y retributivas, así como la recuperación tras los recortes mediante la incorporación al convenio colectivo de complementos salariales funcionales".

De igual modo, incluye una partida de más de 14 millones de euro, para avanzar en la recuperación del derecho a la acción social, que fue suspendido en 2012.

En un comunicado CCOO ha celebrado un acuerdo "histórico" y ha recordado que "han sido necesarias infinidad de negociaciones, denuncias y movilizaciones para llegar a firmar este acuerdo que mejora las retribuciones, acercándonos más a la media estatal".

No obstante, ha precisado que ahora debe terminar de "ratificarse el acuerdo, su aprobación en Consejo de Gobierno y su traslación en cada uno de los presupuestos de la Junta", por lo que "estará vigilante" para garantizar el cumplimiento y desarrollo y su traslado a la negociación en las distintas mesas de negociación, en especial la del sector público instrumental.