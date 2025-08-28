Los sindicatos se oponen a la contratación de detectives en Veiasa para controlar las bajas laborales

Los sindicatos UGT y CCOO muestran un "absoluto rechazo" a que la dirección de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), la empresa pública que efectúa las inspecciones técnicas de los vehículos (ITV), haya decidido la contratación a detectives para controlar las bajas del personal. Los sindicatos creen que la decisión de recurrir a investigadores privados que hagan seguimiento de las vidas de los trabajadores "criminaliza a la plantilla".

"Esta medida", afirman los sindicatos, "lejos de mejorar la gestión, criminaliza a la plantilla, proyecta una imagen injusta de falta de profesionalidad y supone un paso atrás en la confianza y el respeto que deben presidir las relaciones laborales".

UGT y CCOO exigen la "retirada inmediata" de las ofertas de los contratos para agencias de detectives, el "restablecimiento del seguimiento sanitario a través de la mutua con criterios clínicos" y la puesta en marcha de un "plan urgente para reducir las demoras, ordenar la gestión de personal y actualizar con rigor las bolsas de empleo". “Poner en la diana a la plantilla no resolverá nada", han añadido, "el problema es la falta de organización y la mala gestión”, subrayan las organizaciones sindicales en una nota remitida este jueves a los medios.

Los sindicatos solicitan una "reunión urgente" con la dirección de Veiasa y con la Administración andaluza para fernar la medida y "abordar soluciones reales" que garanticen un servicio público "eficaz" y el pleno respeto a los derechos de los trabajadores.

En 2022, explican los sindicatos, Veiasa comunicó que a partir de 2023 el seguimiento de las bajas lo asumiría la mutua con el argumento de agilizar pruebas médicas y ofrecer una mejor atención a los trabajadores. "Si ahora se recurre a detectives", señalan los sindicatos en una nota remitida a los medios, "es porque la dirección admite implícitamente que no está satisfecha con el sistema que ella misma impulsó y prefiere señalar a la plantilla antes que reconocer sus propias carencias organizativas".

La representación sindical de UGT y CCOO creen que la vigilancia de agencias de detectives a las plantillas de la empresa pública tiene un "evidente trasfondo". "Mientras se coloca el foco en quienes sostienen el servicio", dice la nota refiriéndose a los trabajadores, "las ITV en Andalucía acumulan listas de espera de un mes o más para conseguir cita".

Los sindicatos también lamentan la "mala gestión" del personal fijo discontinuo y eventual y la "nefasta actualización" de la bolsa de personal inspector y técnico. "Pretender que el problema de las ITV es el comportamiento" de los trabajadores sólo "oculta las vergüenzas" de la dirección de Veiasa y de la "Administración responsable".