Los sindicatos andaluces y las mareas blancas avisan de la "privatización" de la sanidad pública

La organización Marea Blanca ha presentado este martes en la oficina del censo de Sevilla el registro de más de 50.000 firmas ciudadanas en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del mantenimiento de una sanidad pública de calidad. A la Marea Blanca se han sumado los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT y los partidos políticos de la oposición en Parlamento de Andalucía.

Unas 5.000 personas, según la estimación hecha por los sindicatos, han respaldado la entrega reglamentaria de las firmas necesarias para tramitar la iniciativa legislativa en la Cámara andaluza. La concentración ha voceado consignas y portado mensajes de protesta por la "situación insostenible" del sistema sanitario público, cuyo estado se debe, aseguran los sindicatos, una "estrategia deliberada de la Junta de Andalucía de debilitar lo público para justificar la progresiva privatización.

Los representantes de los trabajadores sanitarios han anunciado más movilizaciones para reclamar el cumplimiento de los "acuerdos suscritos" y para que se adopten "medidas urgentes" como la estabilidad del empleo, la reducción de las listas de espera y el "blindaje" del sistema sanitario público andaluz frente a la privatización.

“Lo que algunos intentan presentar como una crisis estacional es en realidad el resultado de una política sanitaria que prioriza intereses privados por encima del bien común, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía. Mientras tanto los profesionales, agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil”, han explicado los cuatro sindicatos en una nota conjunta remitida a los medios.

Los sindicatos protestan este martes en Sevilla por el estado de la sanidad pública en Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

A la concentración han acudido también los partidos políticos de la oposición. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a las "políticas de privatización en la sanidad del Partido Popular”. “Sólo hay que darse una vuelta por los hospitales o por los centros de salud para ver el desastre", ha declarado Márquez en un acto de respaldo a las Mareas Blancas en el que ha recordado que se “hace imposible no salir a la calle y encontrarse un andaluz que esté cabreado con Moreno Bonilla por las políticas de privatización de la sanidad, lo más sagrado que tenemos los andaluces”.

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha declarado desde la concentración la "política de agresividad" que está provocando que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se encuentre "en la peor situación en la que se ha visto en décadas". Nieto, que ha celebrado la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para romper el "bloqueo de dos años" del Gobierno andaluz a debatir sobre salud en la Cámara andaluza, ha recordado los problemas "con el personal sanitario, con las peores condiciones laborales y retributivas, agotados, exhaustos, con la gente en las bolsas sin poder acceder al SAS". Nieto ha coincidido en la crítica a la "privatización" del sistema público de salud: "Las clínicas privadas se están haciendo de oro con la estrategia del Partido Popular, que es deteriorar la sanidad pública para que la única salida que tenga la gente para encontrar una atención sanitaria en un tiempo razonable sea pagar de su bolsillo el aseguramiento privado".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha lamentado las políticas de derivación de la Consejería de Salud a las empresas sanitarias privadas, lo que ha definido de "macro-concierto" con el que ejecuta "un robo de más de 500 millones de euros trasladando dinero público a la sanidad privada". Después de conminar a la administración sanitaria andaluza a que "el dinero público vaya para la sanidad pública, porque ahora mismo hay andaluces muriendo en las listas de espera", el portavoz de Adelante ha pedido "luz y taquígrafos" sobre "en manos de quién" va a acabar el dinero dedicado a los conciertos, si "en manos de amigotes" o de "empresas que pagan campañas electorales del PP", ha añadido en unas declaraciones recogidas por Europa Press.