Sus señorías se insultan y se faltan al respeto

No lo permite el reglamento de la Cámara, pero sobre todo no lo debería permitir el decoro político como recuerda cada vez que puede el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que este jueves ha sido protagonista en la sesión de control al Presidente de la Junta. Porque sus señorías se han insultado y se han faltado al respeto. Y, lo peor, ninguno lo ha reconocido ni ha pedido disculpas. Ha tenido que ser Aguirre quien elimine los exabruptos de las actas parlamentarias. Por lo menos que no quede constancia de la mala educación. ""normalmente cuando uno utiliza el insulto es porque no tiene argumento", ha dicho en medio de la polémica y tratando de poner paz entre sus señorías.

El incidente, "el show que buscaba Vox" en palabras de Juanma Moreno, se ha producido cuando el portavoz de este grupo, Manuel Gavira, ha calificado al grupo socialista como "el felpudo de Pedro Sánchez, donde se limpia los pies", entre otras apreciaciones como "cloacas de la administración", "nido de colocados" o "amiguetes del cortijo". La reacción de la portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha sido inmediata reclamando su retirada en virtur del artículo 77 del Reglamento de la Cámara que prohíbe "atentar contra la dignidad de un grupo político".

Pero Gavira, como ya ha hecho en otras ocasiones, no ha retirado nada "Es usted un mal presidente, no retiro nada", le ha dicho a Aguirre que ha procedido a eliminarlo de la historia del Parlamento andaluz. Claro que la cosa no ha quedado ahí. El portavoz del PP, Toni Martín, ha pedido la palabra para reclamar la retirada de una frase anterior de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, que había afirmado que los "constructores pagan las campañas electorales del PP". "Señor presidente, ¿qué es lo que se refiere que quieren que retire exactamente? Es que no sé si le he acusado de algo que sea ilegal", ha sido la reacción de José Ignacio García. "Está imputando un delito a este partido. ¿Lo va a retirar?", le ha replicado Martín desde su escaño. "Pero si yo no he dicho nada de ningún delito", le ha respondido José Ignacio García.

Aguirre, tratando de imponer la calma, también lo ha retirado ante la mirada atónita de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. "Señor presidente, si le parece nos vamos todos de tertulia a la cafetería". Y sí. Se han ido progresivamente todos a comer porque el Pleno no se interrumpe a mediodía. Y ya en la cafetería, el ambiente estaba menos tenso.