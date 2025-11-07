El SAS lanza campaña de revisiones dentales gratuitas para los niños andaluces

El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado una campaña de captación activa para ofrecer revisiones dentales gratuitas a menores en los centros de Atención Primaria andaluces. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció esta iniciativa durante su visita al gabinete odontológico del centro de salud El Porvenir, en Sevilla, donde explicó que el programa comienza contactando telefónicamente con las familias de niños de seis años, para posteriormente ampliarse a los de doce.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Optimización de la Prestación Dental Andaluza, un modelo que prioriza la prevención, la atención temprana y la equidad en el acceso a los servicios bucodentales. "Estamos logrando que la salud bucodental en Andalucía ya no sea un privilegio sino un derecho garantizado por el sistema público andaluz", declaró Sanz, quien recordó que Andalucía es la única comunidad española que cuenta con un Plan Integral de Salud Bucodental, ofreciendo "una de las carteras de servicios más completas del país".

El responsable de Sanidad ha detallado que la Junta está reforzando la cobertura dental para la población infantil desde el nacimiento hasta los 15 años mediante la renovación del equipamiento, nuevas infraestructuras y ampliación de plantillas, gracias a una inversión de 28 millones de euros. Actualmente, la comunidad dispone de 237 gabinetes odontológicos distribuidos por todo el territorio andaluz, atendidos por 247 profesionales de odontología, cada uno acompañado por un técnico de cuidados auxiliares de enfermería.

Mayor accesibilidad a los servicios odontológicos

Desde junio del año pasado, las familias pueden solicitar cita con el odontólogo de cabecera para menores a través de los canales habituales: la aplicación y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60), ClicSalud+ y la app Salud Andalucía. "Este plan responde a un objetivo claro del Gobierno andaluz: reducir las enfermedades bucodentales en la población", subrayó Sanz durante su intervención.

El esfuerzo realizado está dando resultados tangibles. En solo dos años, desde 2023, se ha triplicado la atención a niños de 0 a 5 años y aumentado considerablemente la actividad en menores de 6 a 15 años, con más limpiezas, selladores, test de caries y obturaciones. Los datos confirman esta tendencia: en 2023 la sanidad pública andaluza atendió 608.621 consultas; en 2024, fueron 626.783; y entre enero y octubre de este 2025 ya se han registrado 414.590 atenciones.

Aumento significativo en la demanda de servicios

Especialmente destacable resulta el incremento en el tramo de edad de 0 a 5 años, donde la demanda de consultas del Plan de Asistencia Dental Infantil creció un 44,3% en 2024, mientras que en lo que va de 2025 este crecimiento ha alcanzado casi un 140% (139,81%). También han aumentado las obturaciones (empastes) realizadas en niños de 6 a 15 años y las limpiezas dentales en ambos grupos de edad.

"Estos datos demuestran una mejora de la cobertura y del acceso. Así, mejoramos la detección precoz de las caries y el control de la placa bacteriana", valoró Antonio Sanz, quien añadió que "la mejor señal de que la prevención está funcionando es que cada vez más familias acuden al sistema público para cuidar la salud bucodental de sus hijos".

El plan andaluz también ha ampliado la atención bucodental a colectivos especialmente vulnerables como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y pacientes oncológicos, estableciendo circuitos específicos con profesionales debidamente formados para estas necesidades particulares.