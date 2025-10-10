El SAS concierta con la privada las mamografías del programa de cribado en las unidades móviles
El último contrato se firmó en agosto de 2023 con y era una prórroga del anterior de 2020
La Junta paga 6,6 millones de euros, a razón de 17, 61 euros cada una, para que estas pruebas lleguen a todos los pueblos
La crisis del cribado de mama es tan grave que hasta se mientan a los padres
La Junta defiende, el propio presidente lo hacía este jueves en el Parlamento, que todo el programa de detección precoz del cáncer de mama se realiza en la sanidad pública. Una afirmación que tiene una excepción. Porque las unidades móviles que se recorren todos los pueblos de Andalucía para realizar las mamografías y evitar que las mujeres tengan que desplazarse hasta los hospitales, se conciertan con la sanidad privada. Hay que destacar, no obstante, que estas pruebas se envían a los correspondientes hospitales de referencia que son los que, con el visado de dos radiólogos, interpretan el resultado y dan su diagnóstico clínico: positivo, negativo o no concluyente.
Así consta en varios contratos a los que ha tenido acceso este diario. El último de ellos está firmado en agosto de 2023 por un importe total de 6,6 millones de euros con los que se cubren las mamografías de los años 2022 a 2026, si bien para este último (previsto de elecciones y por lo tanto de cambio de Gobierno) sólo se consignan 47.423 euros.
La adjudicataria del contrato es la empresa Centro Diagnóstico de Granada, S.A., que consta que deberá realizar “el servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas, de la base de datos BDU (base de datos de usuarias) para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas, por importe de 17,61 euros, precio unitario y cantidad exenta de IVA". El documento está firmado por María Inmaculada Vázquez Cruz y es una prórroga del que firmó en 2020 José Antonio Miranda, anterior director de Gestión Económica del SAS.
