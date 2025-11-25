El SAS aprueba nuevo baremo de carrera profesional para miles de trabajadores

El Servicio Andaluz de Salud ha dado luz verde al esperado baremo de méritos que permitirá acceder a los niveles III, IV y V de carrera profesional a colectivos que hasta ahora carecían de modelo propio. La Dirección General de Personal del SAS ha conseguido aprobar en Mesa Sectorial de Sanidad este nuevo sistema que beneficiará tanto al personal de Gestión y Servicios como al personal estatutario sanitario de los grupos C1 y C2. La resolución, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, marca un hito en el reconocimiento profesional de miles de trabajadores del sistema sanitario público andaluz.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha destacado la importancia de esta medida señalando que "este Gobierno cumple con un compromiso histórico: reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la contribución de profesionales que durante años no tuvieron un modelo propio de carrera profesional". El consejero ha subrayado que esta iniciativa representa "un hito y una deuda pendiente con un colectivo esencial para el funcionamiento de nuestros centros", añadiendo que con ella ofrecen "una respuesta justa, equilibrada y largamente demandada".

Este nuevo baremo permitirá a los profesionales que cumplan los requisitos presentar sus solicitudes de certificación a partir del Primer Proceso permanente de Carrera Profesional de 2026, lo que supone un avance significativo en la política de recursos humanos del SAS y responde a una reivindicación histórica de estos colectivos profesionales.

Un sistema integral de reconocimiento profesional

La aprobación de este baremo representa un paso decisivo para completar el despliegue de la carrera profesional en todos los grupos que integran el Servicio Andaluz de Salud. Hasta ahora, el personal no sanitario carecía de un modelo que reconociera formalmente su desarrollo en áreas fundamentales como la formación continuada, la actividad docente, la investigación o las contribuciones a la mejora organizativa.

El nuevo sistema establece criterios de evaluación en tres áreas fundamentales: Formación, Docencia y Actividad científica, además de otros méritos complementarios. Todos estos aspectos serán valorados conforme a los criterios definidos en la normativa vigente y los anexos publicados junto a la resolución. Este marco se aplicará de manera transitoria mientras se desarrollan los mapas de competencias y los procedimientos de evaluación previstos en el Acuerdo de Carrera Profesional actualmente en vigor.

La medida no solo beneficia al personal de Gestión y Servicios, sino que también incorpora al personal sanitario de los grupos C1 y C2 al mismo sistema de reconocimiento profesional. Con esto se garantiza la equidad entre los diferentes colectivos que conforman el sistema sanitario andaluz, reforzando el principio de que cada profesional —independientemente de su categoría o función— pueda ver reconocido su esfuerzo, dedicación y progreso dentro de la organización.

Impacto en la motivación y calidad asistencial

Desde la administración sanitaria andaluza destacan que esta actualización tendrá efectos positivos en varios frentes. Por un lado, mejorará la motivación del personal al ofrecer una vía clara de progresión profesional. Por otro, contribuirá a la estabilidad de las plantillas al fortalecer el vínculo entre los profesionales y la institución. Además, se espera que impulse una cultura organizativa orientada al talento y al reconocimiento del desempeño.

El consejero Antonio Sanz ha insistido en que "la carrera profesional no es solo un sistema de evaluación: es una herramienta para mejorar la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos y para fortalecer el futuro del sistema sanitario público andaluz". Esta visión refleja la apuesta de la Consejería por un modelo sanitario que reconozca y valore el capital humano como elemento esencial para la calidad asistencial.

La resolución establece que los profesionales que reúnan los requisitos y méritos necesarios para promocionar a los niveles superiores (III, IV y V) podrán presentar su solicitud de certificación a partir del primer proceso permanente de Carrera Profesional del año 2026, lo que abre un horizonte de desarrollo profesional para miles de trabajadores del sistema sanitario andaluz.

¿Qué es la carrera profesional en el ámbito sanitario?

La carrera profesional en el ámbito sanitario constituye un sistema de reconocimiento del desarrollo individual de los profesionales a lo largo de su vida laboral. Se estructura en diferentes niveles que valoran aspectos como la experiencia, la formación continuada, la investigación, la docencia y las contribuciones a la mejora de la organización. En Andalucía, este sistema ha ido evolucionando progresivamente, incorporando a diferentes categorías profesionales.

Hasta la aprobación de este nuevo baremo, existía una asignatura pendiente con el personal de Gestión y Servicios y con el personal sanitario de los grupos C1 y C2, que no disponían de un modelo específico que permitiera su progresión más allá de los niveles básicos. Con esta medida, se completa prácticamente el mapa de carrera profesional para todos los trabajadores del SAS, equiparando oportunidades y estableciendo un marco común de desarrollo profesional.

La carrera profesional no solo tiene implicaciones en el reconocimiento profesional, sino también en aspectos retributivos y de estatus dentro de la organización. Cada nivel alcanzado supone un complemento económico y un reconocimiento formal de la trayectoria y méritos acumulados, lo que contribuye a fidelizar talento y a promover la excelencia en todos los ámbitos del sistema sanitario.

¿Cómo afectará esta medida al funcionamiento del sistema sanitario andaluz?

La implementación del nuevo baremo de carrera profesional tendrá previsiblemente un impacto positivo en diversos aspectos del funcionamiento del sistema sanitario público de Andalucía. En primer lugar, se espera una mayor implicación de los profesionales en actividades formativas, docentes y de investigación, lo que redundará en una mejora de la calidad asistencial y en la actualización constante de conocimientos y procedimientos.

Por otra parte, el reconocimiento formal del desarrollo profesional contribuirá a reducir la fuga de talento hacia otras comunidades autónomas o hacia el sector privado, un problema que ha afectado tradicionalmente al sistema sanitario andaluz. La equiparación de oportunidades entre diferentes categorías profesionales también favorecerá un clima laboral más equitativo y una mayor cohesión entre los distintos estamentos que conforman el SAS.

Finalmente, cabe destacar que esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de modernización y mejora de la gestión de recursos humanos en el ámbito sanitario andaluz, con acciones complementarias en materia de estabilización de plantillas, mejora de condiciones laborales y fomento de la excelencia profesional que buscan reforzar el sistema sanitario público frente a los retos del siglo XXI.