Sanidad pone número a las mujeres afectadas por retrasos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía: 2.317

La Consejería de Sanidad ha confirmado que el número de mujeres con hallazgos no concluyentes de cáncer de mama es de 2.317, de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos. A fecha 21 de octubre 1.778 mujeres en esta situación, es decir con hallazgo no concluyente a las que no se había informado y demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica, se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

El anuncio de Sanidad se ha producido en la constitución de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, en la que se han analizado las incidencias detectadas recientemente y se han presentado las medidas ya en marcha para reforzar el programa y garantizar una atención más ágil, homogénea y humanizada a las mujeres andaluzas. En este sentido, Sanz ha subrayado que, desde el Gobierno andaluz, “queremos ofrecer a todas las mujeres una atención más cercana, segura y humana, reduciendo la incertidumbre que puede generar el proceso y garantizando tiempos de respuesta más ágiles”.

Durante la reunión se ha puesto de relieve la importancia de los programas de detección precoz como herramienta fundamental para reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida de las pacientes y optimizar los recursos sanitarios. A partir de ahí, se ha diseñado un plan de acción que persigue mejorar la capacidad de respuesta del sistema y la experiencia de las pacientes en cada fase del proceso. “Nos comprometemos a que juntos podamos revisar lo que ha ocurrido y, lo más importante, asegurarnos de que esto no vuelve a pasar jamás”, ha afirmado el titular de Sanidad.

“Ya se han puesto en marcha cambios organizativos importantes en las unidades de mama, especialmente en el Hospital Virgen del Rocío, que están ofreciendo resultados y suponen una atención más ágil y cercana”, ha detallado Sanz. Entre las medidas expuestas por el consejero a estos colectivos, destaca la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de comunicación, más claro y directo, que permite a las mujeres recibir información proactiva sobre los hallazgos de las mamografías y les garantiza un acompañamiento más cercano. Paralelamente, se ha reforzado la actividad asistencial, con la ampliación de módulos semanales de trabajo y la actualización de los mecanismos de autoconcierto, lo que asegura que las pruebas se realicen con mayor agilidad.

Otro de los ejes fundamentales es el incremento de recursos humanos. Para ello, el SAS está incorporando nuevos profesionales —radiólogos, técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, enfermeras y TCAE— además de reforzar de manera específica las Unidades de Mama. En el ámbito organizativo, se ha puesto sobre la mesa la futura apertura de una nueva Unidad de Mama en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, vinculada al Hospital Virgen del Rocío, que permitirá ampliar la capacidad de respuesta en la zona con mayor volumen de casos.

Asimismo, se está procediendo a la revisión y actualización del Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.

Esta comisión, que ha designado a Mercedes Acebal, coordinadora de los referentes de las Unidades de Mama hospitalaria, como su portavoz, está compuesta por la secretaria general de Salud Pública e I+D+I en Salud, Áurea Morillo; la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Celia Fernández; el director gerente de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín; Blanca Botello, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP); Luis Santiago Sánchez, subdirector de Infraestructuras Digitales del SAS y representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria, el Consejo Andaluz de Enfermería, la Asociación de Radiólogos del Sur y colectivos de mujeres, como la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA) o la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (AGAMAMA).