Sanz y Amama mantienen su primera reunión tras saltar la crisis de los cribados

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha mantenido una reunión con representantes de la asociación Amama, colectivo que desveló los errores en el cribado de cáncer de mama en el SAS, con el que tenía pendiente un encuentro tras intentarlo en numerosas ocasiones desde su toma de posesión el pasado 15 de octubre. El consejero y la asociación han mantenido un encuentro discreto después de que desde el Gobierno andaluz, por boca de su portavoz, Carolina España, informara ayer de que la reunión iba a producirse "en breve" aunque no diera a conocer la fecha y el lugar en el que se iba a desarrollar.

El encuentro con Amama, de cuyo contenido no ha trascendido información alguna tal y como desde la asociación se insistió en la concentración celebrada el pasado domingo, forma parte de la ronda de "diálogo y escucha activa" con los colectivos sanitarios al que se comprometió Sanz en su toma de posesión tras sustituir a Rocío Hernández al frente de la consejería de Salud, que dimitió tras conocerse los errores en los cribados de mama.

Pese a pedir un encuentro hasta en cinco ocasiones, Sanz no había podido reunirse con Amama, de la que dijo que esperaba un encuentro "muy importante" que sirviera para avanzar en la mejora del sistema sanitario, y donde espera recibir sus "sugerencias y sus críticas". El presidente andaluz, Juanma Moreno, llegó a declarar que esperaba una actitud "colaborativa y constructiva" por parte de Amama, un colectivo que lideró el pasado domingo una protesta a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, que congregó a cientos de personas.

"Estoy seguro de que podemos avanzar muchísimo. Es muy importante escucharla, muy importante atenderla y trabajar juntos. Es muy importante recibir sus sugerencias y también sus críticas y el objetivo que nos marcamos desde el Gobierno, encabezado por su presidente, es establecer un nexo de trabajo y de colaboración entre Amama y el resto de asociaciones de mujeres y los servicios sanitarios del sistema publico", explicó Sanz el pasado lunes.

Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantendrá mañana, una reunión con la asociación Amama, a las 11:00 en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en Sevilla.