Abascal pide a Moreno que "convoque elecciones" y anuncia que acudirán a la Fiscalía

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha incidido en la propuesta de su formación en Andalucía y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que "dimita y que convoque elecciones". Además de por el escándalo en los cribados de cáncer de mama, el líder del partido ha acusado -también coincide con la postura repetida por su formación en el Parlamento andaluz- al presidente de la Junta de "ser un continuador de las políticas sanchistas en Andalucía", por lo que ha confirmado lo apuntado por su portavoz en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, quien aseguró que "hay muchos votantes socialistas que van a votar a Vox, porque sus problemas coinciden con lo que hemos repetido en muchas ocasiones".

Abascal se ha detenido, como se esperaba, en los fallos en los cribados del cáncer de mama conocidos hace una semana y ha anunciado que su partido "acudirá a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades judiciales que se deriven de estos casos, además de pedir las políticas" de unos hechos que "vienen desde 2011, cuando esa señora del PSOE que ahora es vicepresidente implantó un protocolo y que han seguido tres consejeros de Salud, dos de ellos ya colocados en otros puestos".

Lo que no ha querido confirmar es la candidatura de Manuel Gavira como cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta. Abascal se ha quedado en definirlo como "un excelente candidato", pero ha asegurado que "como es habitual, se producirá la elección de los candidatos cuando sean convocadas las elecciones, como hemos hecho siempre".

El presidente de Voz ha desgranado las líneas argumentales de su partido que han sido apuntados en una comparecencia frente a las puertas del Parlamento andaluz en la que estuvo acompañado de un puñado de seguidores y se centran en criminalizar a "todos los inmigrantes, legales e ilegales que roban, matan y violan", las "nefastas políticas verdes que han llevado a talar olivos centenarios para instalar placas solares para que se enriquezcan unos cuantos" y al rechazo a la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central.

Sobre la situación internacional, ha defendido el papel del presidente de Estados Unidos, "tan denostado por el bipartidismo" y se ha mostrado "satisfecho por el premio Nobel concedido a María Corina Machado, la opositora venezolana de quien dijo que era su "amiga y aliada".