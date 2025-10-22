Sanz acusa a Amama de haber acusado de eliminar sus mamografías "sin ninguna prueba"

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía ha señalado -sin nombrarla- a la asociación Amama, por haber presentado "una denuncia sin pruebas" sobre la desaparición de sus mamografías e historiales clínicos presentada ante la Fiscalía y ha defendido su respuesta dada a las mujeres que componen dicha asociación. De hecho, es a ellas, a quien en su opinión "corresponde rectificar".

Antonio Sanz, visiblemente molesto, ha expuesto que esa actitud, supone lanzar "injurias, calumnias e imputando delitos a los responsables del Servicio Andaluz de Salud", con acusaciones que "no son ciertas" y que "ponen en peligro un sistema que salva vidas".

En la rueda de prensa posterior a la celebración de Consejo de Gobierno y previamente al debate que tendrá lugar esta tarde en el Parlamento de Andalucía, Sanz achacó los problemas al "aluvión de consultas realizadas que han hecho que colapse el sistema, al igual que ocurrió con Amazon, o como pasa todos los años con el sistema Séneca cuando se cuelgan las notas".

Antonio Sanz se ratifica en sus manifestaciones y considera que no debe ni rectificar, ni pedir perdón por sus manifestaciones en las que señalaba a Amama como la parte que "debe rectificar en sus denuncias de que desaparecieron sus mamografías y sus historias clínicas. Eso es absolutamente imposible porque hay copias de seguridad. A eso es exactamente a lo que me refería en unas declaraciones en las que me ratifico".

"Desde el cariño" ha apuntado varias veces el responsable de Sanidad, "les pido a esas mujeres que remen en favor de los cribados porque es un sistema que funciona y que salva vidas" y ha aclarado que "las denuncias originaron una alarma social bestial e incluso ha llegado al Congreso de los Diputados con una actitud indecente por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha lanzado acusaciones cuando ya el sistema funcionaba (desde la 1:36 de esta madrugada) y todas las mujeres ya podían acceder a sus historiales".

Sanz ha insistido en repetidas ocasiones que "voy a seguir defendiendo al sistema de salud" y "ahora se me ha acusado a mí de mentir". Lo que también ha pedido el consejero es "prudencia y serenidad. Yo di la cara por el sistema y me parece irresponsable que se acuse sin pruebas".