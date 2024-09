Rufián pasa el fin de semana en Marinaleda

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha participado este fin de semana en la Escuela de Otoño que Adelante Andalucía organiza en Marinaleda, el municipio sevillano donde el Sindicato de Obreros del Campo y sus partidos herederos gobiernan desde las primeras elecciones democráticas. Después que hubiese criticado el jueves en el Congreso que una supuesta catalanofobia culpa a Cataluña de todos los males de Andalucía, Rufián se despalzó a Marinaleda, donde compartió jornadas con, entre otros, Oskar Matute, de Bildu, y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía.

Gabriel Rufián ha colgado en la red algunas imágenes de este fin de semana en la Andalucía de Marinaleda, cuyos dirigentes locales mantienen desde hace décadas buenas relaciones con partidos independentistas y soberaniistas de izquierdas.

El portavoz de ERC aseguró el jueves pasado en el Congreso que Cataluña no tenía la culpa de los problemas de Andalucía, sino "los caciques" que "la han gobernado durante 40 años". "Claro, en Andalucía no hay igualdad por culpa de los catalanes -dijo-. Es culpa de los catalanes que desde hace ya 40 años en Andalucía haya un 30% de pobreza", o "un 40% de paro juvenil".

A raíz de ello, la ex presidenta Susana Díaz le respondió a Rufián en X: "El sr. Rufián, vuelve hacer honor a su nombre. Andalucía es grande por su gente, su historia y su futuro. Aquí no hay caciques, solo un pueblo que se ha ganado el respeto con esfuerzo y trabajo. No manipule la historia. Andalucía no se toca ni se insulta".