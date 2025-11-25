Los restaurantes andaluces distinguidos con Estrellas Michelin 2026

La Guía Michelin anunció este martes la concesión de sus reconocidas estrellas, con las que premia la excelencia y la capacidad creativa de los restaurantes españoles. La gala, celebrada en Sohrlin Andalucía, en Málaga, reunió a algunos de los chefs más influyentes del país y dio a conocer a los nuevos protagonistas de la alta cocina nacional.

La célebre guía, publicada por la histórica compañía francesa de neumáticos, distingue varios niveles de reconocimiento: de una a tres Estrellas Michelin, la Estrella Verde, la recomendación y el distintivo Bib Gourmand. Aunque todos representan un importante aval de prestigio, cada galardón implica distintos criterios y grados de exigencia.

En Andalucía, las grandes novedades llegan con los cinco restaurantes que debutan en la edición 2026 con una estrella: Faralá (Granada), Palodú (Málaga), Ochando (Sevilla), Mare (Cádiz) y ReComiendo (Córdoba).

Faralá en Granada

En Granada, Faralá, dirigido por la chef Cristina Jiménez, se alza como una de las grandes revelaciones del año. Situado junto a los Jardines de la Alhambra, su cocina dialoga con el paisaje monumental que la rodea: platos que parten de la tradición granadina para evolucionar hacia propuestas creativas, sensibles y profundamente personales. Es un proyecto que reivindica la identidad culinaria de la ciudad desde una visión contemporánea que ha cautivado a los inspectores.

Palodú en Málaga

En Málaga, el restaurante Palodú, comandado por Cristina Cánovas y Diego Aguilar, recibe su primera estrella como reconocimiento a una cocina que ha sabido encontrar una voz propia dentro de una ciudad en plena efervescencia gastronómica. Su propuesta, basada en la sostenibilidad y el respeto absoluto por el producto local, combina técnica y sencillez con una habilidad poco común. Palodú se ha convertido en ejemplo de cómo la cocina malagueña sigue expandiéndose, sumando talento joven con un discurso sólido y honesto.

Ochando en Sevilla

La provincia de Sevilla celebra también su regreso a las nuevas distinciones con Ochando, el proyecto del joven chef Juan Carlos Ochando en Los Rosales, una pedanía de Tocina. El restaurante, concebido desde la cercanía y la identidad local, ha logrado llamar la atención por su cocina emotiva, de raíces campesinas actualizadas con finura. El gesto de abrir un espacio de alta cocina en un entorno rural aporta un valor especial: demuestra que el talento puede florecer lejos de los grandes núcleos urbanos y que la provincia sevillana guarda un enorme potencial por descubrir.

Mare en Cádiz

Cádiz suma una nueva referencia con Mare, el restaurante del barbateño Juan Viu. Su estrella reconoce un trabajo que se alimenta del vínculo directo con la costa, del entorno marinero y del carácter atlántico que define la cocina gaditana. La propuesta de Viu apuesta por interpretar el mar desde una mirada respetuosa y al mismo tiempo vanguardista, elevando los sabores tradicionales de la zona a una experiencia gastronómica que combina emoción, técnica y memoria.

ReComiendo en Córdoba

Finalmente, en Córdoba, el chef Periko Ortega consigue su primera estrella para ReComiendo, un espacio que lleva años construyendo una identidad ligada al sabor y al producto. Su cocina, directa pero cuidadosamente elaborada, se nutre del carácter cordobés y de una marcada personalidad creativa. El reconocimiento de Michelin subraya la madurez de un proyecto que destaca por su narrativa culinaria y por la capacidad de conectar con el comensal desde la autenticidad.